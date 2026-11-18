Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi 18 novembre, attendre un bénéfice potentiel important de la rencontre trilatérale prévue jeudi avec Donald Trump et Xi Jinping, en marge du sommet de l’APEC. S’exprimant à l’ouverture du forum des dirigeants d’entreprises de l’APEC 2026, il a affirmé : « J’attends donc un grand bénéfice potentiel de la prochaine rencontre trilatérale entre les dirigeants de la Russie, de la Chine et des États-Unis. »

Les trois hommes ne se sont encore jamais réunis dans un format trilatéral, mais leurs tête-à-tête ont préparé le terrain. En août 2025, Trump et Poutine se sont rencontrés à Anchorage, en Alaska, sans accord sur l’Ukraine. Trump a alors résumé la situation par « Il n’y a pas d’accord tant qu’il n’y a pas d’accord », tout en évoquant de « grands progrès ». Poutine a estimé qu’il fallait « tourner la page » et « revenir à la coopération ». En mai 2026, Trump s’est rendu à Pékin, où il a quitté la Chine sans percée, après avoir discuté de l’Ukraine avec Xi. Quelques jours plus tard, Poutine était accueilli par Xi au Grand Palais du peuple.

Un monde moins isolé

Devant les chefs d’entreprises, Poutine a justifié sa démarche en évoquant une économie mondiale fragmentée et des risques militaires et politiques croissants. Selon lui, le climat « turbulent » actuel appelle à « l’unité », à « l’égalité plutôt qu’à la domination », à « un partenariat plutôt qu’à l’isolement » et à « un dialogue plutôt qu’aux ultimatums ». Il a aussi jugé que les outils de « coercition économique » étaient désormais « chose du passé », malgré les sanctions occidentales, et qualifié les puissances occidentales d’« anciens hégémons ». Il a dit voir l’Europe en plein « déclin humiliant ».

Lors de son entretien bilatéral avec Xi, Poutine a affirmé que le partenariat politique entre les deux pays fonctionnait « de manière stable et positive ». Il a ajouté : « Nous travaillons à construire un ordre mondial plus juste et plus multipolaire. » Xi a appelé Pékin et Moscou à « mener » et « faire avancer » la tendance vers un monde multipolaire, décrivant leurs liens comme « solides comme une montagne ».