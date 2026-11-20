Les six États de la CEMAC ont mobilisé 10 560 milliards de FCFA sur leur marché régional des titres publics, selon les données de la BEAC arrêtées à fin juillet 2026. Cette dette est détenue en grande partie par des banques et des investisseurs de la région, et le Gabon (3 420 milliards), le Congo (3 040) et le Cameroun (2 060) concentrent l’essentiel de l’encours. Mais plus les États empruntent sur ce marché, moins il reste de ressources pour les entreprises, un déséquilibre que les autorités régionales cherchent à corriger.

Un marché plus cher et moins demandé

D’abord, la répartition des créanciers a changé. Les opérateurs primaires, des intermédiaires agréés par la BEAC, détiennent 64,4 % des titres, contre 80,8 % en 2018, tandis que les investisseurs institutionnels en possèdent 20,4 %, une part quasi nulle il y a huit ans. Ensuite, les États paient davantage, puisque le taux moyen des nouvelles émissions atteint 8,53 % en juillet et grimpe à 10,13 % pour le Gabon, contre 9 % le mois précédent.

La demande, elle, a reculé. Ainsi, le taux de souscription moyen est de 76,23 %, alors qu’il dépassait 200 % en 2018, une époque où les offres des investisseurs représentaient plus du double des sommes recherchées par les Trésors. Puis, dans son bulletin publié fin août 2026, la BEAC montre que les banques et investisseurs institutionnels basés au Cameroun sont devenus les premiers créanciers du Congo, du Tchad et de la Centrafrique, devant les établissements locaux de ces trois pays.

Le crédit aux entreprises recule

Pendant ce temps, le crédit à l’économie se contracte. Selon la BEAC, les établissements de crédit de la CEMAC ont accordé 2 510,5 milliards de FCFA de concours au premier trimestre 2026, contre 3 146,9 milliards un an plus tôt, soit environ 20 % de moins. À cela s’ajoute un coût élevé, puisque la BEAC indique, dans son rapport du 22 octobre 2026, que le taux effectif global moyen est de 10,99 % au deuxième trimestre.

Face à cette situation, les chefs d’État de la région ont réagi lors du sommet extraordinaire de Brazzaville, le 22 janvier 2026, en demandant « le renforcement de la supervision bancaire par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) », afin de contenir les risques liés à l’exposition des banques aux dettes des États. Pourtant, le Cameroun, le Congo et le Gabon négocient toujours de nouveaux programmes avec le FMI, alors que leurs émissions sur le marché régional se poursuivent. Reste à savoir, grâce aux prochaines données de la BEAC, si la demande des investisseurs continue de baisser et si le crédit aux entreprises repart.