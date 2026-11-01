Dette du Nigeria : Obasanjo juge « absurde » la comparaison de Tinubu avec la lèpre

L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo qui a dirigé le pays de 1999 à 2007, a rejeté vendredi 30 octobre 2026, à Abeokuta, dans l’État d’Ogun, la position du chef de l’État Bola Tinubu sur l’endettement du Nigeria. Invité du forum Ajibosin Platform, il a répondu à une phrase prononcée en avril par son successeur, selon TheCable.

En avril, devant des responsables de l’État du Plateau, Tinubu avait défendu sa politique d’emprunt en ces termes : « Si nous devons emprunter, nous empruntons. Emprunter n’est pas la lèpre, il faut simplement travailler dur pour pouvoir rembourser ». Obasanjo a repris cette formule pour la contester : « Pour quiconque affirme que la dette n’est pas la lèpre, c’est une absurdité totale. La dette est pire que la lèpre, car la lèpre ne détruit qu’une seule personne. La dette détruit des générations ». Ces propos interviennent quelques jours après la demande de Tinubu à l’Assemblée nationale d’approuver un plan d’emprunt extérieur supplémentaire de 20,52 milliards de dollars et 1,04 milliard d’euros.

Le FMI, la Banque mondiale et la capacité des dirigeants visés

L’ancien chef de l’État a ensuite élargi sa critique aux institutions financières internationales qui selon lui, imposent des recettes qui ne correspondent pas à la réalité du pays, en s’opposant par exemple aux subventions agricoles. Il a aussi rappelé qu’au lancement de sa ferme, il y a 47 ans, un dollar américain valait 1,85 naira, avant de s’interroger sur la capacité des responsables actuels : « Que savent nos dirigeants ? Que ne savent-ils pas ? Et à partir de ce qu’ils savent, que peuvent-ils faire pour nous ? »

Rappelons que le Nigeria avait conclu avec le Club de Paris, sous la présidence d’Obasanjo, un accord d’allègement de dette évalué à 30 milliards de dollars.