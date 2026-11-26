Bernard Arnault, 77 ans, pourra diriger jusqu’en 2044 la holding familiale qui contrôle LVMH. Les projets de statuts d’Agache SCA, publiés cette semaine en France et connus depuis le 25 novembre 2026, fixent en effet un plafond très large pour le poste de gérant : « La limite d’âge pour les fonctions de gérant est fixée à 95 ans », précisent les projets de statuts d’Agache SCA. Ainsi, ce seuil dépasse de dix ans celui qui s’applique à Bernard Arnault comme président de Christian Dior SE. Par conséquent, il lui laisse dix-huit ans devant lui, soit bien plus que la limite de 85 ans fixée pour son poste de PDG de LVMH.

Une holding qui concentre le pouvoir

Le projet repose sur une fusion entre Dior et Agache, le véhicule d’investissement de la famille. Dior doit absorber Agache, se transformer en société en commandite par actions et prendre le nom d’Agache SCA. La nouvelle entité détiendrait 49,76 % du capital de LVMH et plus de 65 % de ses droits de vote. De plus, dans ce montage, le gérant dirige la société et reste difficile à révoquer pour les actionnaires extérieurs.

Le conseil d’administration de Dior a approuvé l’opération le 20 novembre, et les actionnaires se prononceront le 30 décembre. Ensuite, si le vote est favorable, la famille lancera une offre en numéraire sur les titres Dior qu’elle ne détient pas encore. Le prix serait fixé à 95 % de l’actif net réévalué ajusté de Dior.

Un plafond repoussé à trois reprises

Bernard Arnault dirige LVMH depuis 1989 et a déjà fait évoluer la règle plusieurs fois. En effet, la limite d’âge du PDG est passée de 75 à 80 ans en 2022, puis à 85 ans en avril 2025, par un vote des actionnaires. Le même plafond de 85 ans s’applique à son fils Antoine Arnault, 49 ans, qui dirige la holding Dior.

Désormais, le seuil de 95 ans lui permettrait de garder le contrôle de la holding même après avoir quitté la direction opérationnelle de LVMH. Pourtant, il n’a désigné aucun successeur, alors que ses cinq enfants occupent tous des postes de responsabilité dans le groupe. Delphine Arnault dirige Christian Dior Couture, et Antoine Arnault supervise l’image et la communication de LVMH. Enfin, interrogé sur la relève en 2024, Bernard Arnault avait répondu : « Voyons si l’un d’eux peut prendre la relève », a-t-il déclaré à Bloomberg. Sa fortune est évaluée à plus de 100 milliards de dollars selon l’indice Bloomberg des milliardaires, mais les estimations varient d’une publication à l’autre.