Dissuasion nucléaire : la France réussit le tir de la fusée-sonde SyLEx à Biscarosse

La France dispose de nouveau d’un lanceur national pour tester ses technologies en vol. Dans la nuit du 3 au 4 novembre, la Direction générale de l’armement (DGA) a réalisé avec succès un tir expérimental de la fusée-sonde SyLEx, depuis le site Landes de son centre d’essais de missiles à Biscarrosse. La ministre des Armées Catherine Vautrin l’a annoncé sur X, en ouvrant son message par ces mots: « Une nouvelle avancée pour notre dissuasion ! »

SyLEx, pour « système de lancement d’expériences », a été développée par ArianeGroup sous le pilotage de la DGA. Son premier vol remonte à la nuit du 27 au 28 novembre 2025, depuis le même site, dans sa version à un étage. L’industriel l’avait conçue en moins de trois ans.

Un lanceur pensé pour la dissuasion et les démonstrateurs hypervéloces

Catherine Vautrin a détaillé l’intérêt de cet outil dans son message : « Ce lanceur national permet de tester en vol de nouvelles technologies au profit de la dissuasion française, du développement de démonstrateurs hypervéloces et d’applications civiles. Plus encore, il redote la France d’une capacité souveraine de vols suborbitaux et d’essais en haute atmosphère, dont elle était privée depuis plusieurs décennies ».

Un tir lié au développement du missile M51.4

Ce nouveau tir suit de près un autre essai majeur. Le M51 est le missile balistique de la composante océanique de la dissuasion nucléaire française, embarqué à bord des sous-marins. La ministre a relié les deux événements: « Moins d’un mois après le tir d’acceptation n° 6 réalisé depuis le SNLE Le Vigilant, ce tir a permis de conduire de nouvelles expériences essentielles au développement du missile M51.4 ».

Elle a conclu son message par un remerciement aux équipes: « Félicitations à toutes les équipes mobilisées pour cette avancée technologique au service de notre souveraineté ! »