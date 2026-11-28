Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a averti jeudi 26 novembre 2026 à Tanger, au Maroc, que les groupes armés djihadistes qui frappent le Mali s’en prendront ensuite à d’autres États africains, selon Seneweb. Il s’exprimait lors de la 18e édition du Forum MEDays, dans une table ronde consacrée au Sahel. « Quand ils ont fini avec le Mali avec (leurs) drones, ils vont aller attaquer les autres pays », a déclaré le ministre. Les extraits publiés ne nomment aucun de ces pays.

Un appel à une réponse africaine commune

« Quand le Mali se bat contre le terrorisme, une bonne partie de l’Afrique regarde ailleurs », a lancé Abdoulaye Diop à la tribune. Pourtant, « L’Afrique a les capacités humaines et les ressources financières pour assurer sa propre sécurité ». Dès lors, « Est-ce que nous comprenons que quand le Mali est attaqué, quand l’AES est attaqué, nous sommes tous attaqués ? Aujourd’hui je pense que c’est ça notre problème. Les Africains eux-mêmes n’ont pas compris ça », a-t-il insisté. L’AES, l’Alliance des États du Sahel, réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

De plus, « Dans les groupes terroristes qui opèrent au Mali, il y a presque toutes les nationalités », a affirmé le ministre. Ainsi, le terrorisme prendrait trois formes contre l’AES : géopolitique, économique et médiatique, cette dernière étant « une arme de destruction massive ».

Des accusations visant l’Ukraine

Par ailleurs, Abdoulaye Diop accuse l’Ukraine de soutenir le terrorisme en Libye et dans le nord du Mali, où des armes ukrainiennes auraient causé « des dizaines de morts ». Il n’a pas fourni d’élément permettant de vérifier ces affirmations. En revanche, le ministère ukrainien des Affaires étrangères les a rejetées début novembre en les jugeant infondées. Le ministre avait en effet déjà porté l’accusation devant l’Assemblée générale de l’ONU le 28 septembre, deux ans après la rupture des relations diplomatiques entre Bamako et Kiev, décidée en août 2024.

Enfin, « Une souveraineté qui n’est pas opposée à la coopération », défend-il, au nom d’« une approche holistique » de la sécurité. Les trois pays de l’AES ont quitté la CEDEAO en janvier 2025 et ont lancé à Bamako, le 20 décembre 2025, une Force unifiée de 5 000 soldats.