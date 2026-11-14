Dunkerque : un homme tué par un camion près d’un camp de migrants, deux enquêtes ouvertes

Vendredi 13 novembre 2026, un homme de nationalité étrangère a perdu la vie après avoir été percuté par un poids lourd sur l’autoroute A16, près de Dunkerque, dans le nord de la France. Les circonstances de cet accident font l’objet d’investigations mais une seconde procédure judiciaire a été engagée à la suite de témoignages faisant état de violences dans un camp de migrants situé à proximité.

Le chauffeur libéré, des violences dans le camp également examinées

L’accident s’est produit aux vers 7 heures, sur l’A16, dans le sens Belgique-France. La victime aurait quitté une zone boisée avant de se retrouver sur les voies de circulation selon les éléments communiqués par les autorités. Elle a été mortellement percutée par un camion.

La victime « pourrait être un migrant » selon la préfecture du Nord. Charlotte Huet, procureure de la République de Dunkerque, a précisé qu’il s’agissait d’un ressortissant étranger « dont l’âge, l’identité et la nationalité doivent être confirmés ».

Le conducteur du camion a d’abord été placé en garde à vue. Il était « titulaire de son permis et n’avait consommé aucun alcool ou stupéfiants ». Les enquêteurs n’ont relevé aucun élément mettant en cause sa responsabilité. La magistrate indique que la victime avait « brusquement surgi sur l’autoroute ». Le chauffeur a été remis en liberté. Les investigations continuent pour identifier le défunt et retrouver ses proches.

Une deuxième enquête a été confiée à la police judiciaire de Dunkerque. Elle porte sur des violences présumées dans le camp voisin. Des témoins ont expliqué qu’ils se trouvaient sur l’autoroute après avoir fui des agressions dans ce lieu. Selon Charlotte Huet, cette procédure vise à « identifier le ou les mis en cause et à caractériser les faits dénoncés ».