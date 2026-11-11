Électricité au Bénin : Léandre Houngbédji apporte des clarifications sur les récentes coupures

Face à la presse ce 11 novembre 2026, le ministre, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a apporté des précisions sur les coupures d’électricité qui touchent actuellement le Bénin. Il attribue les longues coupures à la fois à la production nationale, insuffisante pour couvrir tous les besoins, et à ses achats auprès du Nigeria et du Ghana, en particulier auprès d’un fournisseur nigérian dont les installations connaissent des problèmes. Interrogé sur les centrales solaires, il a également fait le point sur le projet d’Illoulofin, dans la commune de Pobè, dont la production ne parvient pas encore directement aux ménages.

Pour rappel, dans un communiqué conjoint publié début novembre 2026 à Cotonou, la SBPE et la SBEE ont indiqué que les difficultés d’approvisionnement étaient principalement liées à des restrictions sur les importations d’énergie en provenance du Ghana et du Nigeria. Les deux sociétés ont promis de tenir régulièrement le public informé de l’évolution de la situation.

Des achats auprès du Nigeria et du Ghana en cause

Le ministre a reconnu que la question touchait « une préoccupation actuelle », celle de la difficulté à disposer en permanence de l’énergie électrique. Il a rappelé que la production nationale couvre une bonne partie des besoins, surtout en journée et davantage en soirée. Mais le pays doit encore compléter cette production par des achats auprès du Nigeria et du Ghana : « Nous avons encore une part que nous devons compléter par nos achats ».

Le fournisseur nigérian rencontre actuellement « des soucis » avec ses installations, ce qui pèse sur l’approvisionnement du Bénin. Selon le ministre, cette situation explique les longues coupures que connaissent les consommateurs, auxquelles ils ne sont plus habitués. Les techniciens estiment que la réparation et le retour à un fonctionnement optimal pourraient prendre « un petit paquet de mois ». Le ministre de l’Énergie, suivant les instructions du chef de l’État, travaille avec ses équipes à trouver « des solutions alternatives » pour traverser cette période.

Il a également annoncé « une bonne nouvelle ». La centrale d’Ogobis, envisagée depuis de longues années, pourrait enfin devenir une réalité. Selon lui, « les financements sont mobilisés » et les équipes chargées de conduire le projet sont en cours de recrutement et d’installation. La centrale fera, dit-il, partie « de notre patrimoine électrique » dans les années à venir. Selon lui, cette annonce s’aligne sur l’engagement du chef de l’État de réaliser, au fil de son mandat, des infrastructures destinées à accroître la capacité de production nationale et à garantir une plus grande autonomie énergétique.