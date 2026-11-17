Le Mali a assuré sa présence à la Coupe d’Afrique des nations 2027 en s’imposant 2-0 sur la pelouse du Rwanda, mardi 17 novembre 2026 à Kigali, lors de la quatrième journée du groupe K. Ainsi, les Aigles prennent la tête de leur poule avec quatre victoires en quatre rencontres, soit 12 points.

Modibo Sagnan a ouvert le score à la 27e minute, puis Gaoussou Diarra a scellé la rencontre à la 88e. En effet, le sélectionneur Anthony Da Silva avait lancé sa campagne dès septembre, avec un 3-1 contre le Cap-Vert à Bamako, avant un 1-0 au Liberia sur un but de Mahamadou Tia à la 79e minute. Pourtant, le 13 novembre, ce même Rwanda avait donné du fil à retordre aux Maliens, menés à deux reprises avant de s’imposer 3-2 grâce à Mamadou Camara (84e).

Dès lors, comme les deux premiers de chaque groupe se qualifient, les Maliens rejoignent le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, co-organisateurs de la phase finale et déjà qualifiés d’office.

De son côté, le Rwanda reste deuxième avec 6 points. Ainsi, les Amavubi devancent le Liberia, vainqueur 2-0 du Cap-Vert le même soir, ainsi que le Cap-Vert, et devront défendre leur place lors des deux dernières journées, en mars 2027.