La journaliste Catherine Nay revient sur l’enfance d‘Emmanuel Macron dans son livre « Ce pays dont le prince est un enfant« , publié le 12 novembre 2026 aux éditions Plon. L’ouvrage consacré au parcours du président français contient notamment des écrits attribués à sa grand-mère maternelle, Germaine Noguès, surnommée « Manette », dont certains passages présentent des propos racistes. Cette séquence a été évoquée dans l’émission Quotidien, diffusée sur TMC, ce 20 novembre 2026.

Rappelons que Macron a lui-même décrit concrètement l’influence de sa grand-mère maternelle dans son éducation. Dans son livre Révolution, publié en 2016, il raconte qu’à partir de 5 ans, il passait ses après-midi auprès d’elle après l’école pour apprendre la grammaire, l’histoire et la géographie. Il précise également qu’ils lisaient ensemble Molière, Racine, Mauriac et Giono, souvent à voix haute. Elle lui préparait aussi du chocolat chaud pendant leurs séances de lecture, accompagnées de musique de Chopin. En mai 2021, lors d’un entretien accordé à Zadig, il déclarait : « J’ai grandi dans les souvenirs de ma grand-mère. J’ai donc une vision de la France qui n’est pas du tout celle de ma génération. »

Des propos sur la supériorité de la race blanche

Parmi les passages présentés figure une affirmation selon laquelle « la race blanche est supérieure aux autres ». D’autres écrits attribués à Manette contiendraient également le terme « nègres » pour désigner les Africains. Ces formulations, rapportées dans la séquence de Quotidien, donnent à découvrir une facette controversée de l’histoire familiale du chef de l’État français. Elles contrastent avec l’image de la grand-mère qui a occupé une place centrale dans le récit personnel de Macron.

Dans son enquête, Catherine Nay s’intéresse à l’éducation reçue par le futur président auprès de cette femme. Selon les éléments rapportés par Le Monde le 18 novembre, Manette lui faisait notamment lire à voix haute des œuvres de grands écrivains comme Molière, Racine et Mauriac. Elle souhaitait faire de son petit-fils un être accompli et lui accordait une attention particulière. Ces écrits n’ont toutefois pas été authentifiés par la famille Macron.