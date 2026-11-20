La France veut accélérer considérablement la fabrication de ses munitions d’artillerie. Le 20 novembre 2026, le ministère des Armées a annoncé une nouvelle étape dans le renforcement de la production nationale d’obus de 155 mm. La Direction générale de l’armement (DGA) a passé, le 12 novembre, une commande auprès de KNDS Ammo France pour augmenter les capacités de son usine de La Chapelle-Saint-Ursin, dans le Cher. L’objectif est de passer de 60 000 obus par an actuellement à 150 000 en 2029, contre seulement 30 000 en 2022.

Cette accélération répond notamment aux difficultés rencontrées par les armées françaises depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Paris a cédé à Kiev 18 canons Caesar, soit environ un quart de son parc, et a dû en recommander 18 pour compenser ces pertes. Un rapport du Sénat relevait que plusieurs stocks avaient subi un sévère sous-investissement les années précédentes. Lors d’une audition au Sénat, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a reconnu qu’« il nous faut faire mieux » sur les munitions, sans admettre que les stocks aient entièrement fondu. Le délégué général pour l’armement a, lui, qualifié les stocks de munitions et de pièces de rechange de « l’un des deux points de difficulté » à résorber. Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, a pour sa part estimé qu’au bout de quinze jours de combats, « on commencerait à avoir de vraies difficultés ».

Un obstacle industriel qui menace la montée en puissance

Pour atteindre les 150 000 obus annuels, l’État et KNDS prévoient de financer conjointement une transformation importante du site industriel. Le programme comprend une nouvelle installation de coulée d’explosifs ainsi que deux unités supplémentaires consacrées à l’usinage et au ceinturage des projectiles. En parallèle, la DGA a commandé 50 000 obus supplémentaires, dont la livraison est prévue entre 2029 et 2030. Le ministère explique que cette progression « répond aux enjeux de souveraineté industrielle de la France », avec des munitions destinées aux forces françaises et à leurs partenaires.

Mais un problème se profile dans la chaîne d’approvisionnement. Les Forges de Tarbes, seule entreprise française capable de fabriquer les corps creux de ces obus, a été placée en redressement judiciaire le 26 octobre 2026. Cette situation fragilise un maillon essentiel de la production. Devant le Sénat, le délégué général pour l’armement, Patrick Pailloux, a indiqué que l’État discutait avec quatre industriels susceptibles de reprendre l’activité. Il a insisté sur la nécessité « d’assurer la pérennité de l’outil industriel ». La réussite du programme français dépendra donc aussi de la capacité à préserver cette entreprise stratégique.