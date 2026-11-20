Un projectile est tombé jeudi 19 novembre derrière l’ambassade des Pays-Bas à Kiev, en Ukraine, deux jours après la frappe ukrainienne sur le pont de Crimée. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Tom Berendsen, a annoncé les dégâts sur X : «Nos collègues sont heureusement indemnes, mais le bâtiment a subi de légers dégâts. Nous enquêtons pour savoir ce qui s’est exactement passé». Ensuite, il a jugé l’incident inacceptable et annoncé la convocation de l’ambassadeur russe. Mais ce projectile visait-il l’ambassade, ou est-il tombé là par hasard pendant l’attaque sur la capitale ?

Selon le Kyiv Independent, il s’agirait d’un drone russe écrasé près de la représentation, dans le quartier de Podilskyi, au nord du centre-ville. Ainsi, les vitres du bâtiment ont été brisées, et des voitures ainsi qu’un poste de sécurité ont été endommagés. Puis le chef de la diplomatie ukrainienne, Andrii Sybiha, a publié des photos des dégâts. L’ambassade d’Autriche a également été touchée le même jour, ce qui pose la même question : d’autres missions étaient-elles dans la zone d’impact ?

Un lien avec le pont de Crimée ?

Le calendrier fait naître un doute. En effet, l’entreprise néerlandaise Destinus a revendiqué le mardi 17 novembre un rôle dans la frappe sur le pont qui relie la Crimée à la Russie. Elle l’a écrit sur ses réseaux sociaux : «Aujourd’hui, sept missiles RUTA ont frappé le pont, provoquant l’effondrement d’une travée». Fondée en Suisse en 2021, la société a des sites à Valkenburg et à Hengelo. Or c’est la première fois qu’elle s’attribue publiquement une frappe précise dans cette guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà cité ces missiles Ruta, ainsi que les drones Da Vinci du même fabricant. Puis le président russe Vladimir Poutine a promis de répondre aux attaques contre l’ouvrage. Toutefois, aucune source officielle ne dit pour l’instant que l’ambassade était visée. La Russie a-t-elle voulu viser un pays qui fournit des armes à l’Ukraine ? Cette hypothèse n’est étayée par aucun élément à ce stade.

Des diplomates déjà exposés à Kiev

Les diplomates étrangers sont exposés à Kiev depuis des mois. En mai 2026, le ministère russe des Affaires étrangères leur avait conseillé de quitter la ville au plus vite. Alors, Berendsen avait répondu : «Nous ne nous laisserons pas intimider. Nos diplomates resteront en place».

D’autres missions ont d’ailleurs déjà été touchées lors d’attaques sur la capitale. En août 2025, la délégation de l’Union européenne avait été endommagée, et Bruxelles comme Londres avaient convoqué des diplomates russes. Environ 40 personnes travaillent à l’ambassade néerlandaise, dont du personnel local, et le ministère dit que son premier souci est leur bien-être. Dès lors, l’enquête néerlandaise devra dire si l’ambassade était la cible, si le drone a été abattu à proximité, ou si les deux événements n’ont aucun rapport.