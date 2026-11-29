Ancienne Miss Odivelas, la streameuse Beatriz Nogueira, alias BeatrizNGR, diffusait un live depuis sa voiture quand elle est entrée en collision avec un autre véhicule, vendredi 27 novembre, à Loures, près de Lisbonne. Aucun blessé n’est signalé, mais sa chaîne Twitch a été suspendue.

Un live au volant qui tourne mal

Alors qu’elle conduisait, la créatrice portugaise de 23 ans discutait avec ses abonnés et lisait leurs messages. Or ce type de direct, devenu habituel pour elle, s’est terminé par un choc. Selon Notícias ao Minuto, repris par Gigantum, l’accident a eu lieu sur la route EN250, à Santo António dos Cavaleiros, entre 17 h et 18 h. Ainsi, dans un virage, sa voiture serait passée sur la voie opposée, puis aurait heurté un véhicule arrivant en face.

Par ailleurs, une vidéo de 11 minutes circule désormais sur les réseaux. On y voit la conductrice regarder plusieurs fois son téléphone, ce qui conduit Público à écrire qu’elle s’est « filmée en train de commettre plusieurs infractions jusqu’à percuter un autre véhicule ». Dans la foulée, le titre du quotidien indique que la police portugaise (PSP) enquête sur une suspicion de conduite dangereuse.

Twitch suspend sa chaîne

Dès le lendemain, la chaîne de la streameuse n’était plus accessible. D’après le site de suivi BetterBanned, il s’agit de sa deuxième sanction, puisqu’une suspension d’un jour avait déjà été prononcée en octobre. Pourtant, Twitch n’a pas précisé la durée de la mesure, ni confirmé officiellement que l’accident en était la cause. Pour rappel, le règlement de la plateforme interdit la conduite dangereuse et toute distraction au volant pendant un direct.

Un phénomène récurrent

De plus, ce cas n’est pas isolé. Plus tôt cette année, ExtraEmily avait été suspendue après avoir frôlé un autre véhicule en détournant les yeux de la route. Enfin, Público cite des spécialistes qui alertent sur la fausse impression de sécurité des systèmes mains libres, ce qui montre que le sujet dépasse le seul cas de BeatrizNGR.