Le ministre Clément Kouchadé de l’enseignement secondaire a attiré l’attention des parlementaires lors des travaux budgétaires sur la spécificité du budget 2027 de son ministère concernant la volonté gouvernementale de faire de la formation du capital humain, un levier de développement économique et social de notre pays. Il est de montant total évalué à 124.838.383.589 francs CFA pour un taux d’accroissement de 5,5% par rapport à celui de 2026.

Sa présentation a mis en évidence des dépenses ordinaires et celles en capital respectivement de montant 118.517.856.000 FCFA et 6.320.000.000 FCFA. Un budget porté par des actions prioritaires et urgentes dans le sens d’apporter des réponses pertinentes à l’accès, la qualité et l’offre de formation. Il est donc envisagé sous la rubrique ‘’Ressources humaines et matérielles’’, le recrutement et la formation d’enseignant, le renforcement de l’encadrement spécifique des AME, la formation des professeurs adjoints et le renforcement du réseau d’encadrement pédagogique. A ces déterminants, il faut ajouter la réhabilitation des infrastructures scolaires et un accent particulier sur l’éducation à la santé reproductive. Le renforcement des fonctionnalités d’Educ-Master et les atouts numériques comme l’intelligence artificielle sans perdre de vue la mise en œuvre de l’approbation de l’enseignement général et de l’alphabétisation. La mise à disposition des centres pour l’éducation des adultes figure au menu des belles actions pour 2027 à la grande satisfaction des députés qui ont salué les efforts du gouvernement et les élans de coordination du ministre.