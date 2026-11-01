Erik ten Hag sur Cristiano Ronaldo : « Depuis la Juventus, c'est simplement fini »

Erik ten Hag n’a pas ménagé Cristiano Ronaldo. Invité de l’émission Goedemorgen Eredivisie sur ESPN Pays-Bas, l’ancien entraîneur de Manchester United est revenu ce dimanche 1er novembre 2026 sur leur collaboration de 2022. Il a aussi expliqué pourquoi le Real Madrid avait eu raison de laisser partir le Portugais en 2018 pour la Juventus, après environ 450 buts en neuf saisons.

Aujourd’hui directeur technique du FC Twente, Ten Hag a d’abord posé le principe qui l’opposait à son joueur : « Chaque équipe de haut niveau doit embrasser un grand joueur, mais le grand joueur doit se mettre au service de l’équipe. C’était tout simplement le problème avec Ronaldo ». Il a ensuite nuancé son propos avant de trancher : « Il est évidemment un joueur formidable, l’un des plus grands de l’histoire. Mais la réalité, c’est que depuis sept ou huit ans, il n’y arrive plus. Depuis la Juventus, c’est simplement fini ».

« Les lois de la Premier League sont impitoyables »

Ten Hag a ainsi fait du Real Madrid un modèle : « C’est la grande force du Real Madrid : ils savent quand se séparer d’un joueur. Ils voient que le niveau baisse et ils le laissent partir au moment où, pour l’extérieur, il est encore au sommet, alors qu’il ne peut déjà plus assurer ».

Il en a tiré les conséquences pour son passage à Manchester, car la situation l’a poussé à écarter son attaquant : « À un moment comme celui-là, je dois faire des choix dans l’intérêt de l’équipe. Si on n’y arrive plus, les lois de la Premier League sont impitoyables ».

Ronaldo avait quitté Manchester United en novembre 2022, après une interview polémique accordée à Piers Morgan. Ten Hag a été limogé du club en octobre 2024.