Le maillot de Lamine Yamal est devenu un sujet de discussion dans la campagne électorale espagnole. Après les déclarations du maire de Badalona, Xavier García Albiol, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a choisi de répondre en affichant son soutien au jeune international espagnol.

La séquence a été publiée lundi 23 novembre sur le réseau social X. Dans la vidéo, Pedro Sánchez apparaît d’abord en chemise avant d’enfiler le maillot rouge de la sélection espagnole floqué au nom de Lamine Yamal et portant le numéro 19. Face à la caméra, il montre ensuite le nom du joueur avant de défendre son choix : « Je porterais le maillot de n’importe quel joueur ou joueuse de la sélection espagnole. Parce que l’Espagne est un pays pluriel et divers. »

Cette réaction fait suite aux propos de Xavier García Albiol, maire de Badalona et candidat du Parti populaire à Barcelone pour les élections générales du 29 novembre. Interrogé le 22 novembre par le quotidien Sport, l’élu avait déclaré : « Lamine Yamal me plaît assez peu. Je le dis sincèrement. » Il avait également critiqué l’attitude du joueur à ses débuts, le jugeant « très idiot », tout en reconnaissant son talent exceptionnel et les progrès réalisés dans sa maturité.

Au-delà de cette controverse, le choix du joueur n’est pas anodin. Pour rappel, né le 13 juillet 2007 près de Barcelone, Lamine Yamal est issu d’une famille aux origines marocaine et équato-guinéenne et a grandi à Rocafonda, à Mataró, avant d’intégrer La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, à seulement sept ans.