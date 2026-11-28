Le Maroc entend renforcer la mobilisation des pays africains autour du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Lors d’un événement de haut niveau organisé à Vienne, en Autriche, à l’occasion du 30e anniversaire de l’ouverture du texte à la signature, le représentant permanent du Royaume auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane, a rappelé les initiatives marocaines en faveur de son universalisation.

Le diplomate a notamment mis en avant les actions menées pour encourager les États africains à rejoindre cet instrument international. À ce titre, il a évoqué un atelier régional organisé en octobre 2010 à Rabat. Cette rencontre avait réuni huit pays africains n’ayant pas encore ratifié le traité, sept autres États du continent déjà parties au texte ainsi que des représentants de l’OTICE.

Par ailleurs, Azzeddine Farhane a rappelé l’implication du Maroc dans les négociations internationales ayant conduit à l’adoption du traité. Il a également souligné les démarches entreprises lors de la présidence marocaine de la Conférence du désarmement à Genève, en septembre 1995, notamment autour du document CD/1356, qui a ouvert la voie à l’admission de 23 nouveaux États au sein de cette instance en juin 1996.

Le représentant marocain a aussi évoqué la coprésidence maroco-française de la conférence ministérielle de l’Article XIV, organisée à New York en septembre 2009. Les dix mesures inscrites dans la déclaration ministérielle et le plan d’action adopté par les deux pays visaient à accélérer l’entrée en vigueur du traité. Selon les chiffres présentés, 13 pays africains l’ont ratifié depuis septembre 2009.

Pour rappel, adopté le 10 septembre 1996 et ouvert à la signature le 24 septembre de la même année, le TICE interdit les explosions expérimentales d’armes nucléaires, à des fins militaires ou civiles. Le Maroc l’a signé dès son ouverture et ratifié le 17 avril 2000. Cependant, le texte n’est toujours pas entré en vigueur, car les 44 États visés par son annexe 2 ne l’ont pas tous ratifié.

Lors de cette rencontre, le secrétariat exécutif de l’OTICE a également présenté les progrès du système international de surveillance et de vérification, soulignant l’importance des exercices de terrain pour éprouver ses capacités opérationnelles.