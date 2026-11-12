États-Unis : 84 mois de prison pour un Béninois impliqué dans une vaste fraude aux aides Covid

Un Béninois de 42 ans, José « Joe » Biaou, résidant aux États-Unis, a été condamné à sept ans de prison fédérale pour avoir détourné plusieurs programmes d’aide économique lancés pendant la pandémie de Covid-19. La sentence a été prononcée le 10 novembre 2026 par le juge Christopher R. Cooper, et annoncée par la procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro.

Fondateur de FRB Capital Group LLC, une société de courtage en immobilier commercial, M. Biaou a sollicité plus de 5 millions de dollars de prêts et en a obtenu plus de 3,5 millions au titre des programmes Paycheck Protection Program (PPP) et Economic Injury Disaster Loan (EIDL).

Effectifs gonflés et fausse identité

Pour obtenir des financements auprès des organismes prêteurs, il a communiqué de fausses informations sur son entreprise, notamment en gonflant le nombre de salariés et les dépenses liées à leur rémunération. Il affirmait que sa société, Millenium Global Finance, comptait 52 employés et dépensait plus de 520 000 dollars par mois en salaires. Pourtant, l’entreprise n’avait ni personnel ni activité réelle. Il a également menti sur sa nationalité en se présentant comme citoyen américain et en utilisant un faux acte de naissance confectionné à partir de celui de sa fille mineure.

Le 17 février 2026, un jury fédéral l’a reconnu coupable de six chefs de fraude électronique et d’un chef d’usurpation aggravée d’identité. Il a été condamné à 84 mois de prison, suivis de deux ans de liberté surveillée. Il devra également verser 3 417 542,77 dollars à titre de dédommagement.