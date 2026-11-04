États-Unis : Abdul El-Sayed devient le premier sénateur musulman de l'histoire

Le Sénat des États-Unis va compter pour la première fois un élu musulman. Le démocrate Abdul El-Sayed a battu le républicain Mike Rogers lors de l’élection sénatoriale du Michigan, organisée le 3 novembre 2026, selon les projections de l‘Associated Press publiées dans la nuit de mardi à mercredi.

Fils d’immigrés égyptiens, Abdul El-Sayed est un ancien responsable de la santé publique. Il se situe à l’aile progressiste du Parti démocrate et a reçu le soutien du sénateur Bernie Sanders. Pour rappel, il avait d’abord emporté la primaire démocrate du 4 août face à la députée Haley Stevens.

Mike Rogers, ancien élu à la Chambre des représentants, jouait de son côté une revanche. Il avait perdu le même type de scrutin en 2024 face à Elissa Slotkin, avec moins de 20 000 voix d’écart.

Avant le vote, Abdul El-Sayed avait écarté l’idée de faire de son origine un argument. « Je ne me présente pas pour être le premier sénateur musulman de l’histoire américaine, mais pour être le prochain sénateur du Michigan », avait-il déclaré. Des musulmans siégeaient déjà au Congrès, mais à la Chambre des représentants. Le premier d’entre eux, Keith Ellison, y avait été élu en 2006.