États-Unis : Donald Trump Jr. reconnaît le poids de la guerre contre l'Iran dans la défaite républicaine

Après le revers du Parti républicain aux élections de mi-mandat du 3 novembre 2026, Donald Trump Jr. estime que la guerre contre l’Iran a largement contribué au changement de comportement des électeurs. En effet, le fils du président américain pointe notamment la hausse des prix du carburant et rappelle les engagements de campagne de son père contre les interventions militaires prolongées à l’étranger.

La guerre contre l’Iran a pesé dans la défaite électorale des républicains aux États-Unis. C’est l’analyse défendue par Donald Trump Jr., qui estime que le conflit a profondément modifié le sentiment d’une partie de l’électorat. Selon lui, la coalition ayant porté son père au pouvoir ne se compose pas uniquement d’électeurs républicains traditionnels, mais également d’anciens démocrates et de citoyens qui avaient jusque-là peu participé aux élections.

« Pourquoi tellement d’indépendants, et même d’anciens votants Trump, ont décidé de voter pour eux d’une certaine manière ? Eh bien, pour une chose, rappelez-vous que la coalition Trump est composée de millions de démocrates désaffectés. Ce sont des démocrates anciens, des gens qui n’ont jamais voté avant ou qui ont voté assez reliablement pour les démocrates qui se sont laissés derrière. Ce ne sont pas des votants qui sont juste loyaux à un R(Républicain ndlr) ou un D(Démocrates ndlr) qui est à côté de quelqu’un d’autre« , a martelé Trump Jr.

« Que l’on considère cette décision comme bonne ou mauvaise, la guerre contre l’Iran est largement ce qui a changé le sentiment des électeurs et provoqué cette vague », a-t-il déclaré. Pour expliquer ce changement, Donald Trump Jr. met particulièrement en avant les conséquences économiques de la guerre. « Elle a fait grimper le prix de l’essence. C’est ce que les gens ressentent le plus immédiatement dans leur portefeuille. Et cela a changé leur opinion », a-t-il expliqué.

Pour rappel, cette analyse trouve un écho dans un sondage AP-NORC publié le 1er octobre 2026. En effet, selon cette enquête, 69 % des Américains estimaient que la guerre contre l’Iran ne valait pas la peine d’être menée tandis que seulement 28 % approuvaient la manière dont Donald Trump gérait le dossier iranien. Par ailleurs, environ six Américains sur dix se disaient très préoccupés par le prix de l’essence. En outre, 65 % attribuaient davantage la persistance des prix élevés aux politiques du président qu’à des facteurs indépendants de sa volonté.

Le fils du président rappelle également que son camp avait fait campagne sur la promesse d’éviter de nouveaux engagements militaires de ce type et évoque notamment les expériences américaines en Afghanistan et en Irak, tout en estimant que le conflit iranien ne devrait pas devenir une guerre interminable. « Je ne crois pas que cela deviendra l’une de ces guerres sans fin », a-t-il assuré.