États-Unis : l'Indiana exécute Jeffrey Weisheit, premier de trois condamnés à mort le même jour

Premier des trois condamnés à mort prévus jeudi 5 novembre 2026 aux États-Unis, Jeffrey Weisheit a été exécuté par injection létale dans l’Indiana. Le Département des Services correctionnels de l’État a fixé l’heure du décès à 0 h 45, dans la prison de Michigan City. L’homme, âgé de 50 ans, avait reconnu avoir tué en 2010 Alyssa (8 ans) et Caleb (5 ans), les deux enfants de sa compagne, en mettant le feu à leur maison près d’Evansville. Deux autres exécutions étaient programmées le même jour, en Floride et en Alabama.

Pour rappel, le gouverneur Mike Braun avait rejeté lundi la demande de clémence, qui visait une peine de prison à vie. La Cour suprême de l’État avait ensuite refusé mercredi, par trois voix contre deux, de suspendre l’exécution. Les avocats de Jeffrey Weisheit mettaient en cause le produit utilisé pour l’injection, du pentobarbital. Selon eux, il provenait d’une pharmacie d’Indianapolis déjà placée en probation par le conseil de pharmacie de l’État. Ce même conseil doit l’entendre le 9 novembre et pourrait la suspendre. Après l’exécution, Mike Braun a défendu la procédure : « Ces réexamens n’ont jamais abouti à l’annulation de sa peine ».

Cette exécution est la quatrième de l’Indiana depuis la reprise des exécutions en décembre 2024, après quinze ans d’interruption. Elle porte le bilan national à 32 exécutions depuis janvier, dont plus de la moitié en Floride.