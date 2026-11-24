« Notre douce Christie a obtenu son diplôme de l’École de la Terre paisiblement ce matin, absolument entourée d’amour », annonce le message publié lundi 23 novembre 2026 au nom de Christie Miller. L’influenceuse américaine, âgée de 60 ans et originaire de Long Beach, en Californie, est morte ce jour-là, après quatre ans de lutte contre un cancer du sein de stade 4. Ainsi, une vidéo enregistrée de son vivant a été diffusée pour annoncer elle-même sa disparition.

D’abord, « Hé, hé, hé ! C’est Christie Miller, et si vous voyez cette vidéo, cela signifie que je suis morte. J’ai traversé le voile. Je suis assise avec mon chéri, avec Mikey, mon père et tous ceux que nous aimons, dans un bonheur absolu, sans aucun regret sur la façon dont j’ai joué la partie de la vie », déclare-t-elle d’emblée.

Ensuite, « Ne soyez pas tristes parce que c’est fini, soyez heureux parce que c’est arrivé. Si je vous manque, soyez tristes, c’est normal. Mais soyez aussi heureux que nous ayons passé du temps ensemble », ajoute-t-elle, en jugeant fausse cette phrase du Dr Seuss. Enfin, « Allez là-bas et trouvez la joie chaque jour. J’ai vécu cette belle vie sans regrets », conclut-elle. En effet, la fin approchait déjà quelques jours plus tôt, puisqu’elle avait affirmé : « C’est le compte à rebours final et je mange des aliments que je n’aurais jamais mangés depuis le diagnostic de cancer de juin 2022. Car la plus grande victoire n’est pas le nombre de jours que l’on ajoute à sa vie, mais la quantité de VIE que l’on met dans les jours qui nous sont donnés. Et je n’ai pas fini de VIVRE ».

Le « chéri » dont elle parle est Mark Miller, son mari depuis 36 ans, mort en juin 2025 d’un cancer du pancréas. Ainsi, la vidéo s’ouvre sur un montage de photos du couple, sur fond de la chanson « Reunited ». De même, le 15 novembre, elle était allée à la plage avec son chien, puis elle avait repris ses plats préférés d’enfance, dont un root beer float, pendant ce qu’elle estimait être sa dernière semaine. Depuis 2022, elle racontait sa maladie sur les réseaux sociaux avec un ton résolument joyeux, ce qui lui avait valu le surnom de « Chief Joy Officer ».

Christie Miller n’est pas la première créatrice de contenu à préparer l’annonce de sa propre mort. Aux États-Unis, Tanner Martin, atteint d’un cancer du côlon, avait fait de même en juin 2025, à 30 ans, avec une vidéo publiée par sa femme après son décès. Avant lui, la tiktokeuse Bella Bradford avait laissé en octobre 2024 un dernier message enregistré, quelques semaines avant d’être emportée par un cancer rare à 24 ans.