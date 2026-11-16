États-Unis : l'influenceuse néerlandaise Vera Dijkmans arrêtée par l'ICE à l'aéroport de Newark

L’agence américaine de l’immigration (ICE) a arrêté l’influenceuse néerlandaise Vera Dijkmans, 29 ans, mercredi 11 novembre 2026 à l’aéroport international de Newark, dans le New Jersey, aux États-Unis. Suivie par plus de 5,7 millions de personnes sur Instagram, elle venait à New York sur invitation de l’UFC pour assister à l’UFC 334 au Madison Square Garden.

Depuis, elle est détenue dans le centre de rétention de Delaney Hall où sa famille décrit des conditions très difficiles. Ainsi, ses proches évoquent sur son compte Instagram une nourriture insuffisante et une hygiène défaillante. Elle serait restée près de quatre jours sans lumière du jour ni sommeil correct. « Vera mérite un traitement humain et des conditions de vie correctes. Soutenez Vera » ont-ils ajouté. En outre sa mère, Marianne, estime que sa fille est traitée comme une criminelle et dit craindre pour sa sécurité.

Sa situation administrative reste cependant à préciser. En effet, Vera Dijkmans voyageait avec un visa B-2, réservé aux visiteurs, et avait entamé une démarche pour obtenir une carte verte. Ensuite, d’après sa mère, elle avait reçu un courrier lui ordonnant de comparaître devant un tribunal, et son visa aurait expiré sans qu’elle s’en aperçoive.

Pour rappel, Delaney Hall est un centre privé de 1 100 lits, exploité par le groupe Geo Group et rouvert en mai 2025. Par ailleurs, des détenus y ont récemment mené une grève de la faim contre leurs conditions d’enfermement, et des manifestations se tiennent régulièrement devant ses portes.