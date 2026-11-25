Six personnes, dont deux garçons de 8 et 10 ans, sont mortes mardi 24 novembre 2026 dans la chute d’un Cessna 210 au large du Mississippi, aux États-Unis, selon les garde-côtes américains. L’appareil avait quitté La Nouvelle-Orléans une trentaine de minutes plus tôt pour rejoindre Fort Myers, en Floride, avec quatre adultes et les deux enfants à bord. Ainsi, il s’est abîmé dans le golfe du Mexique, entre Pascagoula et Horn Island, une île du parc national Gulf Islands, ce qui a déclenché une opération de recherche de plusieurs heures.

D’abord, les secours ont repéré à la surface trois gilets de sauvetage, un radeau de survie et le plancher de la cabine. Ensuite, des plongeurs ont retrouvé les six corps dans la carlingue, après quatre heures de recherches, et le département des ressources marines du Mississippi les a remontés. Enfin, le responsable des opérations a salué la coordination des équipes : « Ce n’est pas le dénouement que nous espérions tous, mais nous sommes reconnaissants de la forte coordination entre les agences », a déclaré Trevor Blount, coordinateur des opérations de recherche et de sauvetage au secteur de Mobile des garde-côtes.

Du côté du vol, les données de suivi indiquent que l’avion évoluait à environ 2 700 mètres d’altitude avant de perdre rapidement de la hauteur, à un rythme proche de 3 000 mètres par minute d’après les garde-côtes. Dans la foulée, la tour de contrôle de Mobile, en Alabama, a perdu le contact avec l’appareil vers 15 h 45, heure locale, et a alerté les garde-côtes.

Pour l’heure, le NTSB, l’agence américaine chargée des enquêtes sur les accidents de transport, dirige les investigations avec la FAA, l’autorité fédérale de l’aviation civile. La cause du crash n’est pas déterminée et l’identité des victimes n’a pas été rendue publique.