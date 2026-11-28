Ethan Mbappé a prolongé son contrat avec le LOSC jusqu’en 2029, a annoncé le club de Lille (France) dans un communiqué publié vendredi 27 novembre 2026. Son bail précédent courait jusqu’en juin 2027, il gagne donc deux saisons supplémentaires. Cette année 2029 est aussi celle où prend fin le contrat de son frère Kylian Mbappé au Real Madrid, signé pour cinq ans en juin 2024. Ainsi, Ethan aura 22 ans à cette échéance et Kylian 30.

Deux départs libres du PSG à l’été 2024

Les deux frères avaient quitté le Paris Saint-Germain en fin de contrat, Kylian pour Madrid et Ethan pour le Nord. Ce dernier y a signé son premier contrat professionnel de trois ans le 4 juillet 2024. Aussitôt, « Je suis ton fan numéro un. Le plus dur ne fait que commencer, mais tu y arriveras. Je regarde les vols Madrid-Lille en ce moment », avait écrit Kylian Mbappé à son frère. Ensuite, il avait affirmé sur Canal+ qu’il aurait prolongé au PSG si cela avait pu aider Ethan. Au final, les deux Mbappé évoluent dans des clubs différents, avec la même date de fin de contrat.

Un joueur devenu titulaire

Le milieu offensif de 19 ans a disputé 12 matchs cette saison, dont 10 comme titulaire, et marqué deux buts. Il joue sous les ordres de Davide Ancelotti, arrivé sur le banc lillois cet été. Pourtant, les blessures l’avaient freiné, avec 14 apparitions pour sa première saison puis 22 la suivante. Mercredi 25 novembre, face au Bayern Munich en Ligue des champions, sa frappe a touché le poteau avant que Lille ne s’impose 2-1.

À l’annonce de la prolongation, « Que de moments forts depuis son arrivée il y a deux ans avec des hauts, mais également des bas avec plusieurs blessures […] ce qui ne tue pas rend plus fort. Ethan est encore plus fort ! », a déclaré le président lillois Olivier Létang. Pour sa part, « C’est une très grande satisfaction, ainsi qu’une grande fierté pour moi de prolonger. Je suis très reconnaissant envers le LOSC qui m’a toujours soutenu et ne m’a jamais lâché, même pendant mes blessures. Je suis épanoui ici, dans un très bon contexte pour évoluer », a réagi Ethan Mbappé. Enfin, sans cet accord, il serait entré dans les six derniers mois de son contrat dès janvier, avec la possibilité de négocier librement avec un autre club et de partir sans indemnité l’été prochain.