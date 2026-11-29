Le Royaume-Uni peine à maintenir sa flotte de sous-marins nucléaires opérationnelle face au renforcement des capacités militaires russes. C’est ce que souligne une enquête de la commission de la Défense de la Chambre des communes, publiée en novembre 2026, sur les moyens militaires du Royaume-Uni dans le Grand Nord. Dans un article publié le 29 novembre, le quotidien The Telegraph revient sur cette situation. Le rapport parlementaire estime que les sous-marins nucléaires britanniques sont « trop souvent indisponibles en raison de problèmes de maintenance ».

La Russie poursuit le renforcement de ses forces sous-marines. Le 27 novembre 2026, Vladimir Poutine a présidé à Severodvinsk la cérémonie d’entrée en service du Perm, un sous-marin nucléaire d’attaque de classe Yasen-M. Présenté comme le premier bâtiment de cette catégorie équipé pour emporter des missiles hypersoniques Zircon, il doit rejoindre la flotte du Pacifique. Le président russe a annoncé la livraison de cinq autres sous-marins porteurs de missiles d’ici 2030.

Des sous-marins immobilisés et des patrouilles prolongées

Les difficultés britanniques concernent les quatre sous-marins de classe Vanguard, équipés de missiles nucléaires Trident, ainsi que les cinq bâtiments d’attaque de classe Astute. Les cinq Astute ont même été simultanément immobilisés dans des chantiers navals selon le rapport parlementaire. La commission alerte aussi sur la perte de la capacité britannique à opérer sous la banquise arctique.

Pour remédier à ces difficultés, Londres a signé le 26 novembre un accord de cinq ans avec Babcock, évalué à 8,7 milliards de livres sterling par l’entreprise. Le contrat doit accélérer les opérations de maintenance à Devonport et Clyde. Le ministre de la Défense, Wes Streeting, a déclaré : « Nos sous-marins nucléaires sont la pierre angulaire de notre sécurité nationale ».