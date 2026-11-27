Depuis le chantier Sevmash de Severodvinsk, dans le nord-ouest du pays, vendredi 27 novembre, Vladimir Poutine a assisté à la levée du pavillon sur le Perm, qui passe officiellement sous commandement de la marine. Le président a insisté sur une capacité peu répandue : « La Russie est l’un des rares pays au monde capable de construire de puissants sous-marins nucléaires de ce genre, qui sont des armes d’envergure et de portée mondiale. »

Le Perm est le premier sous-marin polyvalent à embarquer le missile hypersonique Zircon en dotation standard. Ses dix tubes de lancement verticaux peuvent transporter jusqu’à quarante missiles de croisière, Zircon, Kalibr et Oniks compris. Par ailleurs, le Khabarovsk, conçu pour emporter jusqu’à six drones Poséidon, est en essais en mer. Moscou prévoit aussi de remplacer ses sous-marins soviétiques par 10 à 12 unités des classes Yasen et Yasen-M d’ici une dizaine d’années.

Cinq nouveaux engins d’ici 2030

Le président russe a annoncé que la flotte recevra d’ici 2030 cinq autres sous-marins lanceurs d’engins, dont trois de la classe Yasen-M comme le Perm. Selon lui, ces bâtiments « sont capables de mener à bien des missions dans n’importe quelle zone des océans du monde, en opérant en toute discrétion et en mettant en œuvre tous les types de missiles de croisière », y compris les missiles hypersoniques Tsirkon.

Poutine a rappelé que la marine avait reçu quatre autres Yasen-M au cours des six dernières années. Ces engins jouent un rôle central dans la dissuasion nucléaire, leur discrétion en plongée garantissant une capacité de riposte quasi imparable.