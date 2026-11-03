Face aux nouvelles guerres, l'OTAN veut accélérer la transformation de ses capacités militaires

Face à l’évolution des conflits et à l’apparition de nouvelles technologies militaires, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) veut accélérer sa transformation. Ainsi, la robotisation des armées, la lutte contre les drones et l’intégration de nouvelles technologies deviennent des priorités pour adapter les forces alliées aux réalités des champs de bataille.

La guerre en Ukraine a profondément modifié les pratiques militaires, notamment avec l’utilisation croissante des drones pour surveiller les positions ennemies et mener des frappes, mais aussi le recours au brouillage électronique qui perturbe les communications sur le terrain. Face à ces nouvelles réalités, les armées doivent désormais composer avec des menaces qui évoluent rapidement et adapter leurs équipements ainsi que leurs tactiques en conséquence.

Or, le développement de nouvelles capacités militaires peut prendre plusieurs années, un délai que l’OTAN juge de moins en moins compatible avec le rythme des conflits actuels. C’est pourquoi, l’Alliance veut accélérer l’intégration des innovations technologiques dans ses forces afin de leur permettre de mieux anticiper les menaces et de réagir plus rapidement.

Dans cet ordre d’idée, l’amiral français Pierre Vandier, commandant suprême allié de la transformation de l’OTAN, estime en effet que l’Alliance doit adapter plus rapidement ses forces à ces nouvelles réalités. Par ailleurs, il met notamment l’accent sur la robotisation des armées et la nécessité de mieux faire face aux drones, dont l’utilisation croissante complique les opérations militaires.

Parallèlement, l’Alliance cherche à améliorer le partage des informations entre ses forces pour accélérer la prise de décision et mieux coordonner les opérations. Ainsi, l’intelligence artificielle et les outils numériques peuvent contribuer à cet objectif, tandis que la réorganisation du dispositif militaire doit permettre de mobiliser les troupes plus rapidement en cas de crise.

Pour rappel, au sommet de Madrid, en 2022, les dirigeants de l’OTAN ont adopté un nouveau concept stratégique, le premier depuis 2010 qui définit trois missions fondamentales : la dissuasion et la défense, la prévention et la gestion des crises ainsi que la sécurité coopérative. Il désigne également la Russie comme la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des Alliés.