FC Barcelone : Raphinha va prolonger jusqu'en 2030

Voilà quelques saisons maintenant que le brésilien Raphinha s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Il est l’un des hommes forts du FC Barcelone et le club blaugrana s’apprête à sécuriser l’avenir de son taulier. En effet, selon les informations de la presse sportive catalane, l’ailier brésilien doit signer ce jeudi 5 novembre un nouveau contrat qui le liera au Barça jusqu’en juin 2030.

De sources concordantes, l’accord entre les deux parties est déjà conclu et la cérémonie de signature sera suivie d’une prise de parole du joueur devant les médias. Comme on l’a signifié plus haut, cette prolongation représente une étape importante pour le FC Barcelone, qui souhaite conserver ses cadres sur la durée. Alors que son contrat courait jusqu’en 2028, Raphinha va y ajouter deux années supplémentaires et sans doute qu’il y aura une très belle revalorisation salariale à la clé;

Raphinha, un joueur incontournable du Barça

Arrivé au FC Barcelone en 2022, en provenance du club anglais de Leeds Unis, l’international auriverde s’est très vite imposé comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif catalan. Ses qualités intrinsèques, sa vitesse et sa créativité ont fait de lui un joueur de classe mondiale en Espagne.

Ce mardi 03 Novembre, il a encore montré toute l’étendue de son talent en inscrivant un doublé contre Aston Villa en Ligue des Champions. La prolongation de Raphinha intervient à un moment où le FC Barcelone construit une assise pour encadrer le phénomène du football mondial, Lamine Yamal. Avec Raphinha à ses côtés, Yamal pourra compter sur un grand frère d’expérience qui saura le guider. D’après Mundo Deportivo, la cérémonie de prolongation va se dérouler en présence du président Joan Laporta.