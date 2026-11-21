En déplacement à Abuja pour lancer sa campagne à la présidence de la FIFA, Philippe Diallo a été éclipsé par Gianni Infantino, qui a bénéficié d’une ovation et du soutien annoncé des 54 associations membres de la Confédération africaine de football (CAF).

Le premier déplacement de Philippe Diallo dans le cadre de sa campagne présidentielle n’a pas produit l’effet escompté. Pour cause, présent samedi 21 novembre 2026 à Abuja, au Nigeria, pour la 48e assemblée générale de la CAF, le président de la Fédération française de football (FFF) a assisté à une démonstration de soutien en faveur de son principal concurrent, Gianni Infantino.

En effet, le président sortant de la FIFA a reçu une standing ovation à l’initiative de Patrice Motsepe, président de la CAF. Ce dernier a également réaffirmé le soutien unanime des 54 associations africaines à la candidature du dirigeant italo-suisse. « Il a toujours été de notre côté par le passé, on peut toujours compter sur lui », a déclaré le responsable sud-africain.

Pour justifier cette position, Patrice Motsepe a notamment évoqué l’engagement d’Infantino en faveur du développement du football africain. Il a également rappelé la promesse de porter à 25 millions de dollars les financements accordés à chacune des 54 associations membres à partir du 1er janvier 2027.

« J’ai pu constater pendant cinq ans qu’il était profondément dévoué au développement du football en Afrique. Il a dit que chacune de nos 54 associations membres recevra 25 millions de dollars au 1er janvier 2027. Maintenant nous pouvons nous lever et applaudir pour exprimer notre soutien à Gianni Infantino. Vous êtes notre candidat. La décision était que l’argent arrivera au 1er janvier mais je crois qu’il arrivera demain », a-t-il lancé au président sortant, avant d’inviter les participants à l’applaudir.

Cette séquence constitue un signal politique défavorable pour Philippe Diallo, qui espérait mobiliser les voix africaines. Toutefois, la bataille électorale reste ouverte. La FIFA a officialisé le 19 novembre trois candidatures : celles de Gianni Infantino, de Philippe Diallo et du Japonais Kozo Tashima. Le scrutin est prévu le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc.