Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement réagi aux propos de Donald Trump, qui a présenté Vladimir Poutine comme un « ami » lors d’une rencontre avec le dirigeant russe et son homologue chinois Xi Jinping, le 19 novembre 2026, à Shenzhen, en Chine. En effet, interrogé par CNN sur cette appréciation, le chef de l’État ukrainien a opposé ses idées à la perception affichée par le président américain.

« Pour nous, c’est un ennemi. Et bien sûr, pour nous, c’est un tueur. Et je pense que, pour la plupart des gens dans le monde, c’est un tueur », a déclaré Zelensky. En outre, il a averti qu’une présentation aussi amicale du président russe pourrait contribuer à relâcher la pression internationale exercée sur Moscou, alors que la guerre en Ukraine se poursuit depuis février 2022.

Rappelons que, le 19 novembre 2026, Donald Trump, Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping se sont retrouvés à Shenzhen, en Chine, dans le cadre d’une rencontre trilatérale consacrée notamment aux questions de sécurité internationale, de stabilité stratégique et aux risques nucléaires. Une déclaration commune a été adoptée à l’issue des échanges, sans qu’une avancée majeure concernant le règlement de la guerre en Ukraine soit annoncée.