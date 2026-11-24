Quelques jours après avoir essuyé un revers symbolique lors de l’Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF), Philippe Diallo s’apprête à renforcer son équipe dans la course à la présidence de la FIFA. Selon L’Équipe, Kevin Lamour, ancien numéro trois de l’instance mondiale, a accepté de rejoindre la campagne du président de la Fédération française de football.

À 46 ans, Kevin Lamour représente un renfort stratégique pour le dirigeant français, qui prépare le scrutin du 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. En effet, son parcours au sein des grandes instances du football international lui confère une connaissance approfondie de leur fonctionnement. Après avoir occupé le poste de secrétaire général adjoint de l’UEFA auprès des équipes de Michel Platini, il avait rejoint la FIFA où il était devenu directeur général des opérations, occupant ainsi la troisième position dans l’organigramme de l’organisation.

Cependant, son aventure à Zurich a pris fin l’été dernier après son opposition à un projet de cession de parts de la Coupe du monde à des fonds d’investissement. Son départ n’a toutefois pas entamé sa réputation, puisque Jean-Michel Aulas a encore salué son intégrité la semaine dernière. C’est donc un dirigeant expérimenté, mais également reconnu pour ses prises de position, que Philippe Diallo s’apprête à accueillir dans son équipe.

Ce ralliement intervient alors que le candidat français doit composer avec un rapport de force défavorable. Lors de la réunion de la CAF, Gianni Infantino a bénéficié du soutien public des 54 associations africaines. Le président sortant peut également compter sur les appuis de la Conmebol et de l’AFC.