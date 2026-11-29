Un pavillon de l’Oise abritait un stock d’armes hors norme. Pourtant, son propriétaire se présente comme un simple collectionneur, alors que la douane soupçonne des reventes. Tout se joue à Hanvoile, un village situé au nord-ouest de Beauvais, où, d’après franceinfo, l’homme a été mis en examen et placé en détention provisoire le samedi 28 novembre. Ainsi, quatre jours après la perquisition du 24 novembre, il se retrouve derrière les barreaux. En effet, les enquêteurs ont mis au jour plus de 700 armes et pièces d’armes, ainsi que plus de 168 kg de munitions et d’explosifs, un total qui regroupe donc des armes complètes comme de simples éléments d’armes.

De plus, la même source évoque plus de 250 objets de collection ou historiques, expertisés avec la DRAC des Hauts-de-France, ainsi que 2 500 euros en liquide. Par conséquent, le service de déminage de la Sécurité civile a été appelé en renfort, certaines pièces étant potentiellement dangereuses, ce qui explique l’ampleur du dispositif déployé. D’ailleurs, selon Orange Actualités, une trentaine de douaniers ont investi le domicile, preuve que l’opération n’avait rien d’un simple contrôle.

En outre, l’enquête est née sur Internet. D’après actu.fr, la douane de Picardie a repéré, grâce à une surveillance cyber, un individu soupçonné de trafic de pièces d’armes et de biens culturels via Internet. Par ailleurs, Beloud précise que la gendarmerie est intervenue en appui des douaniers.

Enfin, sur le plan judiciaire, l’homme est poursuivi pour détention d’armes des catégories A, B et C, la catégorie A regroupant notamment les armes de guerre interdites aux particuliers. De même, cette source souligne que les investigations laissent penser que certains matériels ont pu être revendus, sans pour autant parler de trafic établi. Dans ce cadre, le parquet de Beauvais a requis la détention provisoire, qui a été prononcée, mais la présomption d’innocence s’applique et rien ne permet, à ce jour, de conclure à un trafic.