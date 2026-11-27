L’économie française vient de franchir un seuil que les gouvernements redoutent. L’Insee a publié le 27 novembre 2026 ses résultats détaillés : le produit intérieur brut (PIB) de la France a reculé de 0,2 % entre juillet et septembre. Pourtant, l’institut avait annoncé −0,1 % le 30 octobre. Ainsi, de nouvelles données sur l’investissement ont aggravé le bilan.

Ce repli suit un deuxième trimestre présenté comme stable. Cependant, les niveaux de PIB publiés par l’Insee montrent un très léger recul, d’environ 0,02 %. Par conséquent, la France remplit la définition d’une récession technique : deux trimestres de baisse consécutifs. Toutefois, cela ne signifie pas que l’année entière se terminera en négatif. En effet, le premier trimestre affichait déjà un repli de 0,2 %.

Des exportations en forte baisse

Le commerce extérieur pèse le plus lourd. Ainsi, les exportations chutent de 1,6 % au troisième trimestre, alors qu’elles avaient bondi de 2,9 % au printemps. Elles retirent donc 0,6 point à la croissance, tandis que les importations restent à peu près stables (+0,1 %).

Ensuite, l’investissement recule de 0,9 %. Les achats de produits manufacturés baissent de 1,8 % et la construction de 0,9 %. Enfin, les révisions de l’Insee portent surtout sur la construction et sur l’information-communication.

Les ménages amortissent le choc sans l’empêcher. Ainsi, leur consommation progresse de 0,3 %, après 0,2 % au deuxième trimestre. De même, leur pouvoir d’achat par unité de consommation remonte de 0,2 %, après une baisse de 0,5 %, et le taux d’épargne reste à 17,4 % du revenu disponible. Mais la hausse de la consommation est annulée par le recul de l’investissement, si bien que la demande intérieure hors stocks n’apporte rien à la croissance. Finalement, les stocks ajoutent 0,3 point et évitent un résultat plus sombre.

L’objectif de 0,5 % hors d’atteinte

Si le PIB restait au quatrième trimestre à son niveau de l’été, la croissance de 2026 s’établirait à environ 0,1 %, selon l’acquis calculé à partir des données de l’Insee. Or, les documents budgétaires du gouvernement tablent sur 0,5 %. Pour y parvenir, l’activité devrait donc progresser d’environ 1,5 % entre octobre et décembre, un rythme que la France n’a pas connu récemment.

Dès la première estimation, le constat était pourtant sans appel. Ainsi, « L’économie française est à l’arrêt », avait déclaré le ministre de l’Économie Roland Lescure le 30 octobre. Enfin, la France contraste avec ses voisins européens. En effet, au troisième trimestre, le PIB a progressé de 0,2 % en Allemagne et de 0,6 % en Espagne. La première estimation du quatrième trimestre français sortira le 29 janvier 2027.