Francophonie : faute de consensus, le mandat de Mushikiwabo prolongé d'un an

Les États membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont reporté d’un an l’élection de leur secrétaire général, ce lundi 16 novembre 2026 à Phnom Penh, au Cambodge. Ils maintiennent Louise Mushikiwabo à son poste jusqu’en novembre 2027, selon Anadolu. Ainsi, il s’agit d’une prolongation et non d’un nouveau mandat.

Mais la Rwandaise ne pourra pas se représenter à l’issue de cette année et devra conduire des réformes institutionnelles. En revanche, le Roumain Dacian Cioloș, la candidate de la RDC Juliana Lumumba et la Mauritanienne Coumba Bâ peuvent se présenter à nouveau, et de nouvelles candidatures restent possibles.

Pourtant, les discussions ont dépassé de plusieurs heures le calendrier prévu, et le sommet a pris du retard. Ainsi, plusieurs États voulaient un accord autour de Dacian Cioloș, alors que le Rwanda défendait Louise Mushikiwabo et réclamait un vote. Face à ce blocage, la RDC et la Mauritanie se disaient prêtes à retirer leurs candidatures en cas d’entente. Dans un communiqué publié samedi, Kinshasa jugeait donc que sa démarche « ne saurait être unilatérale » et demandait aux autres États le « même esprit de responsabilité, de souplesse et d’ouverture au compromis ».

Or, le règlement de l’organisation, révisé en 2022, privilégie le consensus et prévoit à défaut un vote à bulletin secret à la majorité simple. Ce vote n’a finalement pas eu lieu, et Louise Mushikiwabo reste donc à la tête de l’OIF, qu’elle dirige depuis janvier 2019. En effet, élue en 2018 à Erevan, elle avait été réélue à l’unanimité le 20 novembre 2022 à Djerba. Enfin, ce 20e sommet, le premier accueilli par le Cambodge, se tenait sur le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ».