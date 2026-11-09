Freelance : comment bien choisir votre expert-comptable en 2026 ?

Vous venez de lancer votre activité, ou vous facturez depuis quelques années, et une question revient au moment de la déclaration ou du bilan : faut-il se faire accompagner ? Pour un indépendant, la comptabilité n’est ni un détail ni une simple formalité. Elle conditionne votre trésorerie, votre fiscalité et la sérénité avec laquelle vous prenez vos décisions. Le choix d’un expert-comptable freelance mérite donc un peu de méthode, d’autant que l’offre est large et que les différences de service sont réelles.

Certains cabinets en ligne se sont spécialisés dans ce public. C’est le cas de L-Expert-Comptable.com, qui propose un expert comptable pour les freelances avec un suivi à distance et des outils pensés pour les indépendants. Voyons d’abord dans quels cas un professionnel devient utile, puis comment comparer les offres sans vous tromper.

Un expert-comptable est-il obligatoire pour un freelance ?

La réponse dépend de votre statut juridique. Un micro-entrepreneur n’a aucune obligation d’y recourir : il tient un livre des recettes, déclare son chiffre d’affaires et paie ses cotisations selon un calendrier simple. Beaucoup gèrent seuls cette étape, au moins au début.

La situation change dès que vous passez en société (EURL, SASU, SARL ou SAS) ou que vous optez pour un régime réel. Il faut alors établir un bilan, un compte de résultat, des déclarations de TVA et de nombreuses écritures. Rien n’interdit de s’en charger soi-même, mais la moindre erreur se paie en pénalités ou en optimisation manquée. C’est là qu’un comptable freelance ou un cabinet spécialisé fait gagner du temps et de l’argent.

Même en micro-entreprise, un accompagnement peut avoir du sens : choix entre versement libératoire et régime classique, anticipation du dépassement des seuils, préparation d’un changement de statut. Ces arbitrages se jouent sur plusieurs années, et un avis extérieur évite des choix coûteux.

Les critères pour choisir son expert-comptable indépendant

Tous les cabinets ne se valent pas, et le prix ne dit pas tout. Cinq points méritent votre attention avant de signer.

La connaissance du travail en indépendant

Un cabinet habitué aux commerces ou aux PME industrielles ne répond pas toujours aux besoins d’un consultant, d’un développeur ou d’un graphiste. Demandez s’il accompagne déjà des profils proches du vôtre. Vous devez pouvoir parler de frais de déplacement, de matériel, de clients étrangers ou de revenus irréguliers sans qu’on vous demande de tout réexpliquer.

La réactivité et l’accès à votre interlocuteur

Une question urgente sur une facture ou une échéance fiscale ne peut pas attendre trois semaines. Vérifiez comment joindre votre interlocuteur (téléphone, messagerie, visio), s’il s’agit toujours de la même personne, et dans quel délai il répond. Les avis clients sont ici une source utile : ils décrivent la réalité du suivi mieux qu’une plaquette commerciale.

Les outils numériques

Aujourd’hui, un expert-comptable en ligne freelance doit vous donner accès à une application claire : envoi des justificatifs par photo, rapprochement bancaire automatique, facturation, tableau de bord de trésorerie. Ces outils vous évitent la saisie fastidieuse et vous donnent une vision à jour de votre activité. Ils comptent d’autant plus que la facturation électronique, déployée par étapes depuis septembre 2026, change peu à peu la façon d’émettre et de recevoir ses factures.

La transparence des tarifs

Les prix varient fortement selon le statut, le volume de factures et les prestations incluses. Un forfait mensuel lisible vaut mieux qu’un devis bas qui cache des options facturées à part. Demandez ce qui est compris : bilan, TVA, déclaration de revenus, bulletins de paie, conseil ponctuel, rendez-vous annuel. Sans cette liste, la comparaison n’a pas de sens.

Le conseil au-delà de la saisie

Tenir les comptes ne représente que la moitié du métier. Un bon professionnel vous aide à fixer votre rémunération, à répartir salaire et dividendes, à prévoir vos impôts et à préparer un investissement. Si l’échange se limite à l’envoi d’un bilan une fois par an, c’est un signal d’alerte.

Cabinet traditionnel ou expert-comptable en ligne : que choisir ?

Le cabinet de quartier offre la proximité physique, un point appréciable si vous aimez les rendez-vous en face à face. L’offre en ligne mise sur la souplesse : tout passe par une plateforme, les échanges se font à distance et les tarifs sont souvent plus accessibles. Pour un indépendant qui travaille depuis chez lui ou qui voyage, cette formule correspond généralement mieux au quotidien.

Le numérique ne signifie pas pour autant un service impersonnel. Le cabinet L-Expert-Comptable.com, fondé en 2009 et basé dans le Grand Est, a fait partie des premiers à proposer de la comptabilité digitale en France. Il suit aujourd’hui des entrepreneurs sur tout le territoire, avec plus de 120 collaborateurs, plus de 20 000 bilans réalisés et une note de 4,8/5 sur Google. Ses clients freelances disposent de l’application Tiime pour gérer leur comptabilité en autonomie, tout en restant suivis par un expert. Cet équilibre entre autonomie et accompagnement est précisément ce qu’on recherche quand on travaille seul.

Les questions à poser avant de s’engager

Un premier rendez-vous, même court, vous renseigne beaucoup. Préparez quelques questions simples :

Quels types de freelances accompagnez-vous au quotidien ? Qui sera mon interlocuteur, et sous quel délai répond-il ? Quelles prestations contient exactement le forfait proposé ? Comment se passe un changement de statut si mon activité évolue ? Quelles sont les conditions pour résilier le contrat ?

Les réponses, mais aussi la manière dont elles sont données, vous diront si le courant passe. Un professionnel qui prend le temps de comprendre votre activité avant de parler tarifs travaillera généralement de la même façon par la suite.

Les erreurs fréquentes à éviter

La première consiste à choisir uniquement sur le prix. Un forfait très bas peut cacher un suivi minimal, voire l’absence totale de conseil. La deuxième est de s’engager sans lire le périmètre des missions : certaines prestations, comme les déclarations de revenus personnelles ou les relances fiscales, ne sont pas toujours incluses. La troisième est d’attendre la fin de l’exercice pour se faire accompagner. Plus le cabinet intervient tôt, plus il peut vous aider à optimiser votre situation plutôt que simplement l’enregistrer.

Gardez enfin à l’esprit qu’un changement de cabinet reste possible. Si le suivi ne vous convient pas, vous n’êtes pas lié à vie, mais mieux vaut éviter de changer en pleine clôture.

En résumé : choisir un partenaire plutôt qu’un prestataire

Le bon expert-comptable pour freelance n’est pas forcément le moins cher ni le plus connu : c’est celui qui comprend votre activité, répond vite et vous aide à piloter vos finances au fil de l’année. Prenez le temps de comparer deux ou trois offres, posez vos questions et testez la réactivité avant de vous engager. Une comptabilité freelance bien suivie devient alors un outil de décision à part entière, et non une contrainte administrative. Si vous cherchez un accompagnement à distance, adapté aux indépendants, demandez dès maintenant un échange avec un cabinet spécialisé pour voir concrètement ce qu’il peut vous apporter.