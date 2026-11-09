La France accuse l'Iran d'avoir saboté les frigos de 700 supermarchés

Des contrôleurs de réfrigération piratés à distance, des marchandises perdues et des départs d’incendie : la France a désormais désigné un responsable. Le 9 novembre 2026, les autorités françaises ont attribué à l’Iran le sabotage des installations frigorifiques d’environ 700 sites de la grande distribution, survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre. Le CERT-FR, service de l’ANSSI, a publié le même jour un rapport qui impute l’attaque à deux unités cyber-offensives du Corps des Gardiens de la Révolution islamique : Shahid Shoostari et Shahid Kaveh.

Le ministère des Affaires étrangères précise que Shahid Kaveh a exécuté l’opération, et le document retrace des attaques menées contre des intérêts français depuis 2020. Ses auteurs écrivent : « L’attaque ciblant des contrôleurs de réfrigération industriels français les 11 et 12 octobre 2026 constitue une attaque inédite par son ampleur et son niveau d’agressivité, s’ajoutant à d’autres attaques observées depuis a minima 2020, parmi lesquelles des attaques à but de déstabilisation menées contre Charlie Hebdo en 2023, ainsi que contre une entreprise française d’affichage vidéo en 2024 dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ».

Des indices techniques et un groupe déjà connu

Le rapport s’appuie sur les travaux du Centre de coordination des crises cyber, qui réunit l’ANSSI, le COMCYBER, la DGA, la DGSE et la DGSI. Les enquêteurs ont retrouvé des traces de farsi dans l’infrastructure d’attaque, et le média de propagande CyberbanNews, associé à Shahid Kaveh, a relayé l’opération dès le 13 octobre. En effet, l’unité avait déjà mené en avril 2026 des opérations massives de reconnaissance sur des systèmes industriels de Schneider Electric, y compris en France, et elle dispose depuis juin 2024 de scripts capables de contrôler des équipements de Siemens et de Rockwell. Shahid Kaveh agit aussi sous d’autres identités, comme « CyberAv3ngers », un nom déjà connu des autorités américaines.

Ainsi, Washington a sanctionné six responsables du Centre électronique et cyber du CGRI, dont Hamid Reza Lashgarian, qui dirige ce centre, et Mahdi Lashgarian, que le rapport français désigne avec Reza Salarvand comme dirigeants de l’unité.

Une enquête judiciaire et des sanctions annoncées

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire visant le chef de Shahid Kaveh, ses deux adjoints et toute autre personne qui serait identifiée, puis il a demandé des mandats d’arrêt internationaux. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a qualifié ces faits de première opération de ce type sur le sol français et annoncé la riposte de la France. Il a déclaré : « C’est une attaque d’une ampleur inédite et d’une agressivité inédite. Nous prendrons des sanctions à l’échelle européenne contre tous les responsables de cette attaque. J’ai convoqué lundi l’ambassadeur d’Iran en France pour protester très vivement contre cet acte extrêmement grave ».