Tout en continuant d’importer du gaz algérien, l’Espagne approvisionne le Maroc par le gazoduc Maghreb-Europe grâce à un mécanisme de traçabilité commerciale que le gestionnaire espagnol Enagás a de nouveau défendu ce mardi 24 novembre 2026.

« Le gaz que l’Espagne réexporte au Maroc par le gazoduc Maghreb-Europe ne provient pas d’Algérie. » C’est ce qu’a affirmé Arturo Gonzalo, directeur général d’Enagás, lors d’une conférence organisée à Madrid par Nueva Economía Fórum qui assure ainsi que les deux circuits d’approvisionnement restent parfaitement distincts.

En effet, le dispositif repose sur les achats marocains de gaz naturel liquéfié (GNL) auprès de fournisseurs internationaux. Les cargaisons arrivent par méthaniers dans les terminaux espagnols, où elles sont regazéifiées avant d’être injectées dans le réseau en direction du Maroc.

Cette organisation trouve son origine dans la crise diplomatique entre Alger et Rabat. En effet, le 31 octobre 2021, l’Algérie avait décidé de ne pas renouveler l’accord de transit du gazoduc Maghreb-Europe, qui acheminait son gaz vers l’Espagne en passant par le territoire marocain. Ainsi, dès le lendemain, les flux avaient été interrompus, privant le Maroc d’une partie de son approvisionnement énergétique, mais également des redevances qu’il percevait en gaz. Cependant, la situation a évolué en juin 2022, lorsque le gazoduc a été remis en service dans le sens inverse afin d’acheminer du gaz vers le Royaume.