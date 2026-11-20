Une délégation algérienne séjourne à Niamey, capitale du Niger, du 17 au 20 novembre 2026 pour caler avec les autorités nigériennes la partie du gazoduc transsaharien qui traverse leur territoire. Elle réunit des cadres du ministère algérien des Hydrocarbures, de l’activité Transport par canalisation de Sonatrach et de l’Entreprise nationale de canalisation (ENAC), filiale du groupe. Sonatrach présente cette mission comme la deuxième réunion de coordination technique sur ce dossier. Le projet doit relier le Nigeria à l’Algérie en passant par le Niger.

Abdoulkarim Mohamed Ali, secrétaire général du ministère nigérien du Pétrole, a reçu la délégation mardi 17 novembre. Ensuite, Sonatrach a souligné l’avance prise côté algérien : « Cette rencontre a lieu alors que des travaux de construction du tronçon algérien, ont déjà été engagés par Sonatrach, marquant une avancée importante dans la réalisation de cette infrastructure énergétique régionale », indique le groupe.

Un tracé modifié par le Niger

Le point le plus sensible de l’ordre du jour concerne l’itinéraire. Ainsi, les discussions portent sur « La confirmation du tracé modifié par le Niger et l’évaluation de son impact », sans que la nature du changement soit précisée. Elles couvrent également « L’accélération des études techniques relatives au tracé du gazoduc sur le territoire nigérien », puis « L’identification des prestations et des études à prévoir dans le scope of work », détaille Sonatrach.

En effet, une première équipe de Sonatrach s’était déjà rendue à Niamey en mars 2026 pour récolter des données techniques sur le tracé, au sein d’une délégation incluant le ministère des Hydrocarbures et des Mines.

Entreprises locales et filiale d’ENAC

Deux autres points de l’ordre du jour concernent la place des acteurs nigériens. D’abord, Sonatrach veut examiner « La possibilité de la participation des entreprises locales nigériennes aux prestations et aux études réglementaires ». Ensuite, le groupe prévoit de fixer « Les modalités de création par ENAC chargée de la réalisation des études de tracés, d’une succursale au Niger ». L’implantation d’une filiale sur place doit donc accompagner les études de terrain.

Enfin, Sonatrach replace cette mission dans la politique africaine de l’Algérie, qui entend « consolider ses partenariats stratégiques avec les pays africains frères », selon le groupe. Il y voit aussi un moyen de renforcer sa présence sur la scène énergétique du continent et à l’international.

Un projet vieux de plusieurs décennies

L’idée d’un gazoduc transsaharien a été avancée dès les années 1970. Le 14 janvier 2002, la compagnie nigériane NNPC et Sonatrach ont signé un protocole d’accord. La conduite doit partir de Warri, au Nigeria, et aboutir à Hassi R’Mel, en Algérie. Elle doit transporter de 20 à 30 milliards de mètres cubes de gaz destinés aux marchés internationaux. Une fois achevée, elle se raccordera au réseau algérien et permettra des livraisons vers l’Europe par les gazoducs Transmed et Medgaz.

Aucune date de démarrage du chantier nigérien n’a été annoncée à ce stade.