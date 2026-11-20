Dans une vidéo diffusée sur TikTok le 17 novembre, l’acteur politique Bertin Koovi a réagi au choix politique de Guy Mitokpè. Ce dernier a officialisé son adhésion au Bloc républicain, mercredi 11 novembre 2026, lors d’une déclaration solennelle au Chant d’Oiseau à Cotonou. Pour rappel, il a été responsable de la communication du parti Les Démocrates et avait quitté cette formation avant de rejoindre la mouvance présidentielle. Il rejette l’étiquette d’opportuniste et se présente comme un homme de conviction.

Les déclarations de Bertin Koovi

Koovi commence par une image : « Un parti politique, c’est une maison qui n’a pas de portail. » Selon lui, on y entre et on en sort à sa guise. Il estime que Mitokpè a bien fait de quitter ce qu’il décrit comme une « coquille vide » : « C’est une bonne chose. Je l’encourage. »

Il affirme avoir conseillé Mitokpè pendant deux ans : « Viens au BR, là où tu n’a pas d’avenir. » Koovi déclare toutefois que le Bloc républicain n’a rien à gagner à cette arrivée. Il pense que le parti n’a besoin de personne, ni de nouveaux ni d’anciens. Selon lui, c’est Mitokpè qui tire profit de l’opération : « Guy Mitokpè a besoin d’un parrainage. »

Il estime aussi que Mitokpè recherche des avantages politiques et qu’il a fait « un très bon calcul ». Enfin, Koovi formule une demande. Il souhaite que Mitokpè demande aux élus du Bloc républicain de proposer une loi d’amnistie pour faire sortir de prison Candide Azannaï, son ancien mentor. « C’est tout ce que je peux lui demander », dit-il.