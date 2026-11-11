Ghana : un forage offshore révèle des hydrocarbures dans une roche jamais exploitée dans le pays

Le Ghana a annoncé mardi 10 novembre 2026 une découverte d’hydrocarbures en eaux profondes. En effet, le président John Dramani Mahama a dévoilé l’information à Takoradi, à l’ouverture de la conférence sur le contenu local organisée par la Commission pétrolière. Ainsi, il a déclaré devant l’assemblée : « Nananom et distingués invités, j’ai le plaisir d’annoncer que Planet One Oil and Gas Limited, avec ses partenaires GOIL Upstream Limited et la Ghana National Petroleum Corporation, a réalisé une nouvelle découverte offshore ».

Le puits Nya Gyidie-1X, dont le nom signifie « avoir la foi » en akan, se situe dans le bloc Deepwater Cape Three Points, au sein du bassin de Tano. Il a été foré à environ 148 kilomètres des côtes, par 2 289 mètres de profondeur d’eau. De plus, Planet One Oil & Gas exploite le bloc avec 75 % des parts, contre 15 % pour la GNPC, la compagnie pétrolière nationale, et 10 % pour GOIL Upstream.

Une formation géologique inédite pour le pays

Les hydrocarbures ont été rencontrés dans de la roche carbonatée, entre 3 364 et 3 499 mètres de profondeur mesurée le long du forage. En effet, depuis la découverte du champ Jubilee en 2007, les gisements en production reposent sur des réservoirs gréseux. Le puits visait cette fois une formation du Crétacé, le Cénomanien-Turonien, avec l’Albien inférieur en objectif secondaire.

Ainsi, le chef de l’État a salué ce résultat en affirmant : « La découverte d’hydrocarbures au puits Nya Gyidie-1X, dans la zone sous contrat Deepwater Cape Three Points, marque une étape importante pour le Ghana ». Cependant, le volume et la nature précise de la découverte restent à établir, et des évaluations techniques doivent encore confirmer son potentiel commercial.