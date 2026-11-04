Guerre contre l'Iran : l'avertissement de conseillers à Trump sur son héritage, selon le WSJ

Le bilan de Donald Trump restera associé à la guerre contre l’Iran, lui disent plusieurs de ses conseillers. Le Wall Street Journal l’a rapporté dans la nuit du 3 au 4 novembre 2026, pendant le dépouillement des élections de mi-mandat aux États-Unis. Le quotidien a écrit que des conseillers, à l’intérieur comme à l’extérieur de la Maison-Blanche, avertissent le président que son héritage sera lié à jamais à la guerre lancée avec Israël en février, mais il ne les nomme pas.

Des alliés républicains mettent le conflit en cause

Dans le même article, le journal a ajouté que des responsables de la Maison-Blanche et des alliés républicains jugent que « la guerre était malavisée, et que les élections auraient eu un tout autre visage si le conflit avait pris fin il y a des mois ».

En effet, ce n’est pas la première fois que le WSJ rapporte des inquiétudes de ce genre. Le 10 septembre, il avait écrit que le vice-président JD Vance et le secrétaire d’État Marco Rubio avaient prévenu Trump, en privé, que la guerre pourrait durer jusqu’à la fin de son mandat, en janvier 2029. La Maison-Blanche avait contesté cette information et affirmé que l’opération Epic Fury se poursuivrait jusqu’à l’atteinte des objectifs.