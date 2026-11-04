Iran : les États-Unis pourraient frapper dès ce mercredi, selon le New York Times

Les États-Unis disposent d’un plan de frappes contre l’Iran qui pourrait être lancé dès ce mercredi 4 novembre 2026, d’après des responsables américains cités par le New York Times. Le journal écrit que le Commandement central américain (CENTCOM) a prévu une opération « dès mercredi, après les élections de mi-mandat et alors que trois porte-avions se trouvent dans la région ».

Ce calendrier suit de près le scrutin du 3 novembre, que Donald Trump avait fixé comme limite avant toute attaque. Le président américain a pourtant écarté plusieurs plans d’opérations ces derniers mois.

Une fenêtre limitée par le déploiement naval

Le plan repose sur la présence simultanée de trois porte-avions, le USS Theodore Roosevelt, le USS George H.W. Bush et le USS George Washington. Les États-Unis n’avaient pas réuni autant de porte-avions au Moyen-Orient depuis 2003. Selon le quotidien, l’un d’eux doit regagner son port d’attache après le début du mois de novembre, ce qui réduit le temps disponible pour une campagne de ce type.

Le New York Times ajoute que cette période correspond à des nuits sans lune. Cette obscurité est celle que l’armée américaine privilégie pour ses frappes. Le plan prévoit une série d’attaques courtes et intenses contre les stocks de missiles et de drones iraniens, ainsi que contre d’autres sites militaires. En effet, la guerre entre les deux pays entre dans son huitième mois, et les négociations n’ont pas permis d’y mettre fin jusqu’ici.