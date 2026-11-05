Guerre en Iran : les aveux de Trump concernant la défaite des républicains au Congrès

Les républicains ont perdu les deux chambres du Congrès, et Donald Trump admet que la guerre contre l’Iran y est pour quelque chose. Le président américain s’est exprimé mercredi 4 novembre 2026 depuis la Maison-Blanche, aux États-Unis, au lendemain des élections de mi-mandat. Même s’il reconnait que le conflit avait pesé sur le vote, il n’en fait toutefois pas la seule cause de l’échec.

Trump a d’abord félicité ses adversaires, car selon lui les démocrates « ont fait du bon travail ». Il a ensuite cité d’autres raisons, comme la hausse des prix de l’essence, et rappelé qu’il n’était pas candidat cette fois. Le vice-président JD Vance a été plus direct le même jour, puisqu’il a accusé la guerre d’avoir fait perdre le Congrès à son camp.

Trump assure qu’il ne changerait rien

Malgré ce constat, le président a affirmé qu’il ne regrettait pas d’avoir lancé la guerre contre l’Iran et que, si c’était à refaire, il engagerait de nouveau l’offensive. En outre, il menaçait depuis des semaines de reprendre les bombardements à grande échelle contre l’Iran dès la fin des élections, si Téhéran n’acceptait pas de négocier.