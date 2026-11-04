Trump affirme qu'il deviendrait Premier ministre d'Israël si les Américains se lassaient de lui

Le jour des élections de mi-mandat, Donald Trump a imaginé son avenir politique hors de son pays sur le ton de la plaisanterie. Le président des États-Unis a déclaré mardi 3 novembre 2026, lors d’un entretien téléphonique sur Fox News, qu’il s’installerait en Israël pour en devenir Premier ministre si les Américains se détournaient de lui. Pour rappel, cette sortie survient moins de trois semaines après son soutien affiché à Benyamin Nétanyahou avant les législatives israéliennes du 27 octobre.

Le président américain a vanté son image à l’étranger, puis il en a tiré cette conclusion : « J’ai 99 % de popularité en Israël, vous vous rendez compte ? En fait, si les gens se lassaient de moi aux États-Unis, je déménagerais en Israël et je deviendrais Premier ministre ». Il n’a cité aucun sondage pour appuyer ce chiffre.

Une plaisanterie déjà faite en mai

Donald Trump a déjà tenu des propos de ce genre, le 20 mai 2026, quand il affirmait être à 99 % en Israël et laissait entendre qu’il pourrait briguer le poste de Premier ministre à la fin de son mandat. Il s’exprimait alors devant la presse, avant la cérémonie de remise des diplômes de l’Académie des garde-côtes.

Au cours du même entretien, le président américain a aussi abordé l’aide militaire à Israël, et il a présenté son arrêt comme déjà décidé : « Nous leur donnions 4 milliards de dollars, mais cela s’arrête à la fin de l’année ».