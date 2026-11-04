Guerre en Iran : Trump consulte son entourage sur l’avenir de Pete Hegseth à la tête du Pentagone

Donald Trump s’interroge en privé sur le maintien de Pete Hegseth à la tête du Pentagone, au lendemain de la défaite du Parti républicain aux élections de mi-mandat du 3 novembre. Selon le Wall Street Journal, le président a demandé à plusieurs conseillers, directement et par téléphone, si son secrétaire à la Défense devait rester en poste.

En effet, Pete Hegseth dirige le Pentagone depuis janvier 2025. Il occupe une place importante dans la guerre contre l’Iran, lancée le 28 février par une offensive conjointe américano-israélienne. Il est l’un des trois visages du Pentagone avec le général Dan Caine et l’amiral Brad Cooper, pendant le conflit. Au printemps, il a limogé ou poussé à la démission au moins 17 hauts gradés.

Un remplacement déjà évoqué selon le journal

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis est cité comme successeur possible d’après les sources du journal. Certains conseillers estiment par ailleurs, que Hegseth pourrait porter le blâme de la défaite. L’amiral Cooper et le général Caine pourraient être pointés du doigt.

Trump affiche publiquement son soutien. « Je pense qu’il fait un très bon travail », a-t-il déclaré aux journalistes. Il a ajouté qu’il n’avait « rien entendu de tel » au sujet d’un possible transfert de Hegseth au Sénat du Tennessee. Anna Kelly, porte-parole de la Maison-Blanche, affirme que le président « a pleinement confiance » dans le secrétaire à la Défense. Washington Post affirme que le Pentagone rejette les accusations, et des proches de Hegseth assurent qu’il entend rester jusqu’à la fin du mandat.

Pour rappel, les démocrates ont repris la Chambre et le Sénat. Plusieurs responsables républicains désignent la guerre contre l’Iran comme le facteur de la défaite. Trump a reconnu au Wall Street Journal que l’Iran « en était un élément ». Un article de The Atlantic accuse Hegseth de présenter le conflit en termes « rosés » au président, pour le garder « content ».