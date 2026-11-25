Avant de rejoindre Moscou, Malick Séïbou Gomina a été reçu mercredi 25 novembre 2026 par Gildas Habib Agonkan, ministre délégué auprès du chef de l’État chargé de la Défense nationale. Le nouvel ambassadeur y a recueilli les lignes directrices des autorités en matière de défense et de sécurité avant sa prise de fonctions dans la capitale russe.

Nommé le 4 novembre en Conseil des ministres, avec une compétence étendue à neuf autres États, l’ancien maire de Djougou enchaîne les audiences. Le 24 novembre, il a rencontré le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou, pour examiner les échanges possibles entre les juridictions béninoises et russes. Le lendemain, il a été reçu par Édouard Loko, président de la HAAC, sur la régulation des médias.

Une mission d’État

Expliquant sa démarche auprès de la HAAC, Malick Gomina a déclaré qu’il tenait à « recueillir ses orientations, bénéficier de ses conseils et recommandations » avant son départ. Il a aussi souligné l’importance stratégique de la mission que lui a confiée le président Romuald Wadagni.

Lors de son passage au ministère de la Défense, il a réaffirmé sa volonté de renforcer l’amitié et la coopération entre le Bénin et les pays placés sous sa juridiction. Il s’est engagé à servir avec constance et sérieux, comme il l’avait annoncé dès sa nomination. Il doit maintenant présenter ses lettres de créance aux autorités russes avant d’entrer officiellement en fonction.