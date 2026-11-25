L’émissaire américain Jared Kushner assure que Vladimir Poutine s’est engagé à ne pas employer l’arme nucléaire en Ukraine, une garantie qui contraste avec les menaces venues de Moscou ces derniers jours. Ainsi, dans le podcast « MD Meets » de Mathias Döpfner, PDG du groupe Axel Springer, publié ce mercredi 25 novembre, « Jusqu’ici, Poutine a fait preuve de retenue. Il a accepté de ne pas utiliser d’armes nucléaires, ce qui est évidemment un point important, et il nous a assurés que ce n’était pas son intention », a déclaré Kushner. Il n’a pas précisé quand ni comment le président russe lui avait donné cette assurance.

En effet, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a averti lundi 23 novembre que la Russie pouvait mener une frappe nucléaire préventive dans certaines circonstances. Pourtant, « Jusqu’ici, le cours des événements n’a manifestement pas créé de situation de nécessité directe d’utiliser l’arme nucléaire », a-t-il écrit.

Sur le dossier territorial, Kushner juge les discussions « un peu dans l’impasse » pour le moment. Ensuite, il qualifie Poutine de « grand maître de la politique » et de « figure historique », puis assure ne pas faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Enfin, il veut négocier l’ordre d’après-guerre avant toute concession territoriale.