Haïti : ce que l'on sait de la mort du chef de gang Mathias Saintil

Le chef de gang Mathias Saintil est mort, ont confirmé les autorités haïtiennes vendredi 6 novembre, peu après que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a salué sur X la disparition d’un chef de gang de plus. « Un chef de gang en moins », a-t-il écrit, tandis que la Police nationale (PNH) présente Saintil comme le chef du gang de Boston, du nom d’un quartier de Cité Soleil, à Port-au-Prince.

Balles ou drone : des versions qui divergent

Si la mort est actée, ses circonstances le sont beaucoup moins. La PNH affirme l’avoir « neutralisé » lors d’une opération, et une source policière citée par Al Jazeera ajoute qu’il aurait reçu plusieurs balles avant de mourir à l’hôpital, alors que le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), dans un rapport consulté par Reuters, évoque une frappe de drone jeudi soir à Boston, qui l’aurait grièvement blessé à l’abdomen avant sa mort. Le Nouvelliste va dans le même sens en parlant d’une frappe de drones.

Quant aux auteurs de l’opération, aucune source consultée ne les désigne clairement. Erik Prince, patron de la société de sécurité Vectus Global, a pourtant relayé le message du Premier ministre en félicitant une « Task Force », or, selon Reuters, Vectus opère en Haïti depuis mars 2025 et mène des frappes de drones au sein de la Task Force du gouvernement haïtien.