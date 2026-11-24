À près de quatre mois d’intervalle, Joseph Djogbénou a défendu la même idée devant deux délégations parlementaires, l’une de la CEDEAO et l’autre du Comité interparlementaire de l’UEMOA. Le président de l’Assemblée nationale du Bénin souhaite que les citoyens élisent directement leurs députés communautaires. Ce principe figure déjà dans les textes des deux organisations.

Pour la commerçante qui franchit une frontière, le travailleur qui s’établit dans un pays voisin ou l’étudiante qui y poursuit sa formation, l’intégration ouest-africaine se mesure à des réalités concrètes. Quelles formalités accomplir ? Quels droits faire valoir ? À qui s’adresser lorsque ces droits sont entravés ? Le plaidoyer de Joseph Djogbénou soulève une autre question. Qui choisit les parlementaires chargés de porter la voix de ces citoyens au niveau régional ?

Le 29 juillet 2026, le président de l’Assemblée nationale a soulevé la question en recevant une délégation du Parlement de la CEDEAO conduite par sa vice-présidente, Adjaratou Coulibaly Traoré. Le 20 novembre, il a défendu le même principe devant une délégation du Comité interparlementaire de l’UEMOA, menée par son président par intérim, Fononna Cheick Ahmed Coulibaly. Ces deux prises de parole traduisent une conviction. L’intégration régionale gagne en légitimité quand les citoyens peuvent choisir directement leurs représentants et leur demander des comptes.

L’UEMOA a inscrit ce principe dans ses textes il y a plus de vingt ans. L’article 5 du traité portant création de son Parlement, signé le 29 janvier 2003, prévoit que « les Députés sont élus au suffrage universel direct, pour une durée de cinq (5) ans ». La procédure électorale doit être fixée par un acte additionnel de la Conférence. Le Comité interparlementaire, qui préfigure ce Parlement, réunit cinq députés par État membre. Ils sont désignés par leurs parlements nationaux, conformément à l’article 35 du traité de l’Union.

L’article 18 de l’Acte additionnel de 2016 sur les prérogatives du Parlement de la CEDEAO prévoit lui aussi l’élection des députés communautaires au suffrage universel direct. En attendant ce scrutin, les assemblées nationales ou les institutions équivalentes les élisent en leur sein.

En revenant sur le sujet lors de ces deux audiences, Joseph Djogbénou remet en débat des engagements qui attendent encore leur traduction dans les urnes. Dès juillet, il a proposé une modalité concrète pour la CEDEAO. Chaque État disposerait d’un nombre défini de sièges. Les citoyens éliraient leurs députés communautaires à l’occasion des scrutins nationaux.

Le Pérou offre un précédent. Lors des élections générales, les électeurs y disposent d’une rubrique distincte sur leur bulletin pour choisir leurs représentants au Parlement andin.

L’intérêt d’un tel scrutin se mesurerait dès la campagne. Les candidats auraient à dire ce qu’ils comptent défendre sur la libre circulation, les échanges commerciaux ou les difficultés rencontrées aux frontières. Une fois élus, ils auraient à rendre compte de leur action. Les assemblées nationales conserveraient un rôle central. Elles continueraient de débattre des décisions communautaires et de leur donner, lorsque c’est nécessaire, une traduction dans le droit interne.

La proposition de Joseph Djogbénou donne une portée concrète à l’idée d’une intégration des peuples. Les citoyens font déjà vivre cette intégration par leurs déplacements, leurs études et leur travail. Le suffrage direct leur donnerait aussi le pouvoir de choisir celles et ceux qui parlent en leur nom.